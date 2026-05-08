CHP'den çok sert Burcu Köksal tepkisi! "Bu millet hainleri, dönekleri unutmaz"

CHP’li büyükşehir belediye başkanları Balıkesir’de toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, isim vermeden Burcu Köksal’ın AKP’ye geçişini sert sözlerle eleştirdi.

CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı Balıkesir’de başladı. 8 Mayıs’a kadar sürecek toplantının açılışında konuşan CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, belediyelere yönelik operasyonları ve parti değiştiren isimleri hedef aldı.

Aytekin, Burcu Köksal’ın ismini anmadı ancak AKP’ye geçiş sürecine işaret ederek, “transfer” adı altında baskı, tehdit ve şantajla siyaset dizayn edildiğini söyledi.

Aytekin, CHP’li belediyelerin 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra halkın desteğini artırdığını belirtti. Bu başarının iktidarda rahatsızlık yarattığını savunan Aytekin, devlet gücünün CHP’li belediye başkanlarına ve partiye yöneltildiğini söyledi.

Aytekin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İşte son seçimdeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüzde 38 oranında birinciliği, iktidar partisinde korku bacayı sarmış durumda. Halk tabiriyle Tarzan zorda değerli dostlar. Halk desteğini kaybeden parti elinde bulunan devlet gücünü; savcısını, polisini, hakimini, devletin gücünü başta belediye başkanlarımız olmak üzere partimize yöneltmiş durumda.”

"YA HAPSE ATILACAKSIN YA BİZE KATILACAKSIN"

Aytekin, operasyonların yalnızca gözaltılarla sınırlı olmadığını belirterek şöyle devam etti:

“Değerli arkadaşlar, operasyonlar sadece şafak operasyonları, gözaltılarla yapılmıyor. Bazen da adına transfer dediğimiz tehditle, şantajla, korkuyla 'Ya hapse atılacaksın ya bize katılacaksın' dayatmasıyla çeşitli transferler yapılıyor.”

"BUNUN ADINA İHANET DENİR"

Aytekin, bir belediye başkanının parti değiştirmesinin yalnızca kişisel bir tercih olarak görülemeyeceğini söyledi. Seçmen iradesinin başka bir partiye taşındığını vurgulayan Aytekin, bu durumu “ihanet” olarak nitelendirdi.

Aytekin şunları söyledi:

“Arkadaşlar, bu transfer bir kişinin, belediye başkanı da olsa bir kişinin parti değiştirmesi hikayesi değildir. A partisinden B partisine geçme meselesi değildir. O kişinin milletin iradesini, milletin emanetini alıp bir başka yere taşımasıdır ki bunun adına da ihanet denir.”

"BU MİLLET HAİNLERİ DÖNEKLERİ UNUTMAZ"

Aytekin, konuşmasının sonunda 31 Mart seçimlerinden sonra Türkiye’de yeni bir siyasi tarihin yazıldığını söyledi. Bu tarihin hem direnenleri hem de ihanet edenleri kayda geçireceğini belirten Aytekin, sandık vurgusu yaptı.

Aytekin sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

“Yeni bir tarih yazılıyor değerli arkadaşlar. Bu topraklarda 31 Mart'tan bu yana yeni bir siyasi tarih yazılıyor. Ve her tarihin kahramanları olur, bir de hainleri olur. Bu millet, bu toplum iki şeyi unutmaz: Bir; kahramanları unutmaz, zor günlerde direnenleri unutmaz, millete, halka sahip çıkanları unutmaz, birbirine kenetlenenleri unutmaz, dik duranları unutmaz. Bir de hainleri, ihanet edenleri, dönekleri unutmaz. Yazar bir yere. Ve günü geldiğinde o sandık konduğunda ihanet edenlere, hainlere hesabını sandıkta sorar değerli dostlar.”

"BOZBEY ŞEREFİYLE CEZAEVİNDE"

Aytekin, toplantıya iki büyükşehir temsilcisinin katılamadığını da belirtti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in cezaevinde olduğunu söyleyen Aytekin, “Dün Gökhan Başkanımızla Bursa'da Mustafa Bozbey Başkanımızı ziyaret ettik. AKP'ye katılmadığı için hapse atılan Mustafa Bozbey başkanın morali oldukça iyi. Halkına, Bursalılara, partisine, ona güvenenlere, ona oy verenlere ihanet etmemenin onuruyla, şerefiyle cezaevinde” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yeni operasyona da değinen Aytekin, İBB Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan’ın bu nedenle Balıkesir’den ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

Aytekin, “Bu sabah da İstanbul'un bir iştirakine, İBB'nin bir iştirakine bir şafak operasyonu yapıldı. 29 bürokratımız gözaltındalar. O nedenle Nuri Başkan aramızdan ayrıldı ama Balıkesir'e selamlarını, sevgilerini iletmemizi söyledi” ifadelerini kullandı.



