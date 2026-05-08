Burcu Köksal eşi üzerinden tehdit ediliyor demişti! Cemal Enginyurt'un ifşa ettiği soruşturma ortaya çıktı

AKP’ye katılması beklenen Burcu Köksal için daha önce ortaya atılan “eşi üzerinden tehdit edildi” iddiası, iktidar medyasındaki eski haberlerle yeniden gündeme geldi.

Uzun süredir AKP’ye geçmesi için baskı altında olduğu ileri sürülen Burcu Köksal’ın parti değişikliğinin kesinleştiği belirtildi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Köksal ile birlikte Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a da rozet takması bekleniyor.

Köksal’ın AKP’ye geçişi öncesinde CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt dikkat çeken bir iddia ortaya atmıştı. Enginyurt, Köksal’ın eşi üzerinden tehdit edildiğini söylemişti. Köksal’ın transferinin kesinleşmesinin ardından, iktidara yakın gazetelerde daha önce eşi Yasin Köksal hakkında yayımlanan haberler de yeniden tartışma konusu oldu.

İKTİDAR BASINI KÖKSAL'IN EŞİNİ BÖYLE HEDEF GÖSTERMİŞ

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, Halk TV'de Köksal’ın AKP’ye geçişini yorumlarken iktidar medyasından Sabah Gazetesi’nin 10 Ekim 2023 tarihli haberini ekrana taşıdı. Saymaz, söz konusu haberin hâlâ yayında olduğunu belirterek, “Bunu ben demiyorum. Geçen ekim ayında yayınlanan Sabah Gazetesi söylüyor. Aha önümde haberi. 10 Ekim 2023 tarihli Sabah Gazetesi'nin haberi var” dedi.

Saymaz, Sabah’ın o dönem “700 Milyonluk Rüşvet Çarkı” başlığıyla haber yaptığını hatırlattı. Haberde, Afyonkarahisar’da CHP’li Belediye Meclis Üyesi Mustafa Kadem’in bir müteahhitten para aldığı iddiasının yer aldığını aktaran Saymaz, rüşvet suçlamasının Burcu Köksal’ın eşi Yasin Köksal’ın yönettiğinin ileri sürüldüğünü söyledi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasına da değinen Saymaz, dosyanın kapanmadığını ve sürecin devam ettiğini söyledi. Saymaz, “Şu an Afyon'da Sabah Gazetesi'nin haberine göre Belediye Başkanı'nın eşi Yasin Köksal'ın işin de içinde olduğu şüpheleri hakkında bir soruşturma var. Yolsuzluk soruşturması var” ifadelerini kullandı.

"BU AÇIKLAMALARI UNUTACAK MISINIZ?"

Saymaz, Köksal’ın AKP’ye geçişi nedeniyle iktidar partisine de sert sözlerle yüklendi. AKP Afyon Milletvekili Ali Özkaya’nın, o dönem Sabah’a yaptığı açıklamada CHP’li belediyeleri rüşvet ve yolsuzlukla suçladığını hatırlattı.

Saymaz, Özkaya’ya şu sözlerle seslendi:

“Burcu Köksal ve eşini itham etmişsiniz. Partinize geliyor Ali Özkaya! Partinize geliyor… Bunu yutacak mısınız? Ya bunu yutarsınız, o zaman bundan sonra hiçbir CHP'li belediye hakkında konuşmayacaksınız. Ya da yutmayın, şahsiyet ortaya koyun; ‘Ben rüşvetle, hırsızlıkla suçladığım Burcu Köksal'ın üye olduğu AK Parti'de kalamam’ deyin.”

ENGİNYURT NE DEMİŞTİ?

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt; Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AKP'ye geçişi kesinleşmeden önce için eşi üzerinden tehdit edildiğini söylemişti.

Enginyurt şöyle konuşmuştu: