Barış Anneleri'nden CHP'ye ziyaret

Barış Anneleri'nden CHP'ye ziyaret
Yayınlanma:
Barış Anneleri, Anneler Günü öncesinde siyasi partilere barış ve kardeşlik mesajı götürdü. Heyetin bugünkü ilk adresi CHP Genel Merkezi oldu.

Barış Anneleri, Anneler Günü öncesinde başlattıkları siyasi parti ziyaretleri kapsamında CHP Genel Merkezi’ne geldi. Heyetin, CHP yönetimiyle yapacağı görüşmede barış ve kardeşlik mesajlarını iletmesi bekleniyor.

Ziyaretler dün başladı. Barış Anneleri, ilk gün DEVA Partisi, Saadet Partisi ve MHP ile görüştü. MHP ile yapılan görüşme Meclis’te gerçekleşti.

DEM PARTİ VEKİLLERİ DE HEYETTE

Barış Anneleri’nin bugünkü ilk durağı CHP Genel Merkezi oldu. Heyette DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ile Barış Anneleri Behiye Yalçın, Afife Kartal ve Müzeyyen Bütün yer aldı.

CHP heyetinde ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve CHP’nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nden Emine Uçak bulunacak.

ÖCALAN İLE GÖRÜŞMEK İÇİN DİLEKÇE VERECEKLER

Barış Anneleri, CHP ziyaretinin ardından saat 14.00’te Gelecek Partisi ile görüşecek. Heyet, saat 15.30’da Meclis’te AKP grubuyla bir araya gelecek.

İlke TV'nin haberine göre; Programın son durağı ise Adalet Bakanlığı olacak. Barış Anneleri, saat 16.30’da Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme talebiyle dilekçelerini bakanlığa sunacak. Heyet, dilekçenin ardından Adalet Bakanlığı önünde açıklama yapacak.

Barış Anneleri MHP'yi ziyaret ettiBarış Anneleri MHP'yi ziyaret etti

BEYAZ TÜLBENT HEDİYESİ

Barış Anneleri, dünkü ziyaretlerde görüştükleri siyasi parti temsilcilerine barışın sembolü olarak beyaz tülbent hediye etmişti. Bugünkü görüşmelerde de aynı sembolik hediyenin verilmesi bekleniyor.

CHP’deki görüşmenin ardından açıklama yapılması öngörülmüyor. Heyetin gün içindeki değerlendirmesini Adalet Bakanlığı önünde yapması bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu
Siyaset
İBB tutuklusu İpek Elif Atayman hücresini resmetti: "Adalet elbet tecelli eder"
İBB tutuklusu İpek Elif Atayman hücresini resmetti: "Adalet elbet tecelli eder"
Son Dakika | İmamoğlu'ndan Akın Gürlek'e 'İtirafçı' tepkisi! "Tüm bunların siyasi olduğunu bizzat kendileri açık ediyor"
Son Dakika | İmamoğlu'ndan Akın Gürlek'e 'İtirafçı' tepkisi! "Tüm bunların siyasi olduğunu bizzat kendileri açık ediyor"