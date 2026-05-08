Barış Anneleri'nden CHP'ye ziyaret

Barış Anneleri, Anneler Günü öncesinde başlattıkları siyasi parti ziyaretleri kapsamında CHP Genel Merkezi’ne geldi. Heyetin, CHP yönetimiyle yapacağı görüşmede barış ve kardeşlik mesajlarını iletmesi bekleniyor.

Ziyaretler dün başladı. Barış Anneleri, ilk gün DEVA Partisi, Saadet Partisi ve MHP ile görüştü. MHP ile yapılan görüşme Meclis’te gerçekleşti.

DEM PARTİ VEKİLLERİ DE HEYETTE

Barış Anneleri’nin bugünkü ilk durağı CHP Genel Merkezi oldu. Heyette DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ile Barış Anneleri Behiye Yalçın, Afife Kartal ve Müzeyyen Bütün yer aldı.

CHP heyetinde ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve CHP’nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nden Emine Uçak bulunacak.

ÖCALAN İLE GÖRÜŞMEK İÇİN DİLEKÇE VERECEKLER

Barış Anneleri, CHP ziyaretinin ardından saat 14.00’te Gelecek Partisi ile görüşecek. Heyet, saat 15.30’da Meclis’te AKP grubuyla bir araya gelecek.

İlke TV'nin haberine göre; Programın son durağı ise Adalet Bakanlığı olacak. Barış Anneleri, saat 16.30’da Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme talebiyle dilekçelerini bakanlığa sunacak. Heyet, dilekçenin ardından Adalet Bakanlığı önünde açıklama yapacak.

Barış Anneleri MHP'yi ziyaret etti

BEYAZ TÜLBENT HEDİYESİ

Barış Anneleri, dünkü ziyaretlerde görüştükleri siyasi parti temsilcilerine barışın sembolü olarak beyaz tülbent hediye etmişti. Bugünkü görüşmelerde de aynı sembolik hediyenin verilmesi bekleniyor.

CHP’deki görüşmenin ardından açıklama yapılması öngörülmüyor. Heyetin gün içindeki değerlendirmesini Adalet Bakanlığı önünde yapması bekleniyor.