Burcu Köksal'ın AKP kararı eski dosyaları açtırdı: Videoları elden ele dolaşıyor!

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ’ın CHP ’den istifa ederek AKP’ye katıldığı iddiası siyaset gündeminde tartışma yarattı. Köksal’ın, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaklaşık yarım saat görüştüğü ve ardından AKP’ye katılma kararı aldığı öne sürüldü.

31 Mart 2024 yerel seçimleri sürecinde kullandığı “Belediye Başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak” sözleri nedeniyle kamuoyunda geniş yankı uyandıran Köksal’a, dönemin en sert tepkilerinden biri Erdoğan’dan gelmişti. Erdoğan, konuya ilişkin açıklamasında “Belediyemizin ve kamu kurumlarımızın kapısını hiç kimseye kapatmadık. 'Şu partiye oy verenler belediyenin kapısından giremez' diyen ırkçı, faşist zihniyetten olmadık” demişti.

O KONUŞMASI GÜNDEM OLDU

Öte yandan, Köksal’ın geçmişte AKP’ye geçen isimlere yönelik eleştirileri de yeniden gündeme taşındı. Özellikle Mehmet Ali Çelebi’nin CHP’den ayrılarak AKP’ye katıldığı dönemde yaptığı açıklamalar sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

Köksal, o dönem Çelebi’ye yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sen seni iyi gününde kötü gününde cezevinde yalnız bırakmayanları değil, seni o cezaevine attıran kumpas kuran sümüklü FETÖ ile yol arkadaşı olanların yolunu seçtin. Sen dün 'Atatürk'ün askeriyim' diyordun bugün Atatürk'e zerre kadar muhabetti olan, keşke Yunan galip gelseydi diye dua eden fesli deli Kadir'in yol arkadaşlarının yolunu seçtin. Sen Altay Tankıyla gezmezsin 34 milyonluk lüks araçla gezersin.”

Köksal’ın, CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun listesinin kaybettiği Afyonkarahisar Kongresi’nde fenalaşarak bayıldığı görüntüler de yeniden sosyal medyada gündem oldu.