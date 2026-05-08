Destek yağıyor sandılar, tepki selinde boğuldular! Mısıroğlu paylaşımı AKP'nin elinde patladı

Cumhuriyetin kurucu değerlerine ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik hakaretleriyle tanınan Kadir Mısıroğlu'nun, AKP tarafından anılması kamuoyunda büyük bir infiale yol açtı. AKP'liler paylaşımlarına destek geldiğini zannederken gerçek başka çıktı.

“Halifelik gelsin de isterse ABD güdümünde olsun”, “Kurtuluş Savaşı uyduruktur” ve “Keşke Yunan galip gelseydi” sözleriyle hafızalara kazınan, Cumhuriyet ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk karşıtı söylemleriyle sık sık gündeme gelen Mısıroğlu'nun ölüm yıldönümünde AKP, “rahmet ve saygıyla anıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

"TABANIMIZIN SEVDİĞİ DEĞERLERE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Paylaşım kısa sürede milyonlarca etkileşim aldı. Esenler Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Abdullah Aksu da paylaşımı alıntılayarak, “1 günde 2.1 milyon etkileşim alan bu paylaşımı yapan ve yaptıranlardan Allah razı olsun. Algılara yenilmeyip tabanımızın sevdiği değerlere sahip çıkmaya devam edeceğiz.” dedi.

Ancak paylaşıma gelen yorumların büyük bölümünün destek değil tepki mesajlarından oluştuğu görüldü.

Binlerce kullanıcı, Kurtuluş Savaşı’nı hedef alan ve Atatürk’e yönelik sözleriyle tepki çeken bir ismin “saygıyla” anılmasına sert tepki gösterdi.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, Cumhuriyetin temel değerlerine açıkça karşı çıkan açıklamalarıyla bilinen Mısıroğlu’nun resmi hesaplardan sahiplenilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulanırken, etkileşimlerin büyük kısmının da eleştiri içerdiği ortaya çıktı.