Belediye şirketlerine Cumhurbaşkanlığı onayı şartı getirildi: CHP'li Zeybek'ten sert tepki

CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı, Balıkesir’de başladı. 8 Mayıs’a kadar sürecek toplantıya, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek başkanlık ediyor.

Toplantıda konuşan Zeybek, Meclis’ten geçen ve belediyelerin şirket ile kooperatif işlemlerini Cumhurbaşkanı onayına bağlayan düzenlemeye tepki gösterdi. Zeybek, “Belediyelerin şirket kurması, kooperatif kurması, şirket hibe yoluyla temin etmesi, kooperatiflere ortak olması gibi tüm işlemler Cumhurbaşkanı onayına bağlandı. Bunun anlamı şudur: Artık onay bitti” dedi.

Yeni düzenlemenin üretici kooperatifleriyle iş birliğini zorlaştıracağını savunan Zeybek, “Bu yasal engellemelerle birlikte belediyelerin eli kolu bağlanmış mı olur? Hayır arkadaşlar. Cezalanan, cezalandırılan milletin ta kendisidir! Millet cezalandırılmaktadır” açıklamasında bulundu.

CHP'li Gökan Zeybek’ten İBB operasyonuna sert tepki: “En güçlü cevabı halk verecek”

CHP'Lİ ZEYBEK'TEN KREŞ TEPKİSİ

CHP’li belediyelerin açtığı kreşlere yönelik girişimlere de değinen Zeybek, “802 tane kreşi Türkiye'de milletimizin hizmetine sunan belediyelerin elinden bu kreşler alınmak ya da kapatılmak üzere yazışmalar... Milli Eğitim Bakanlığı eliyle, İl Milli Eğitim Müdürlüğü eliyle, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı eliyle türlü türlü yazılar yazılıyor” diye konuştu.

Türkiye’de okul öncesi eğitim ihtiyacına dikkat çeken Zeybek, “Toplam bizim ulaşabildiğimiz çocuk sayısı 100 bin arkadaşlar, 100 bin! 2 milyon 900 bin çocuk devletin kendisine ulaşmasını bekliyor” dedi.

İktidara çağrıda bulunan Zeybek, “CHP'li belediyelerin açmış olduğu kreşlerle, gündüz bakım evleriyle, çocuk yuvalarıyla, oyun merkezleriyle uğraşmak yerine 2,5 milyon hizmetten yararlanamayan çocuklar için ne yapacaksınız, onu ortaya koyunuz” diye konuştu.

Belediyelerin üniversite öğrencilerine yönelik sosyal destek çalışmalarına da değinen Zeybek, “Yemek veriyor, kart desteği veriyor, burs desteği veriyor. Aslında yoksul ailelerin, zeki çocuklarının fırsat eşitsizliğinden dolayı ziyan olmaması için bir hamle yapıyoruz” dedi.

Konuşmasının sonunda iktidara seslenen Zeybek, “Bizim yaptığımızdan başarılı görüyorsanız bunu engellemek yerine neden yaygınlaştırmıyorsunuz? Neden bunu bütün Türkiye'ye şamil hale getirmiyorsunuz?” ifadelerini kullandı.