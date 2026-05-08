CHP'li Gökan Zeybek’ten İBB operasyonuna sert tepki: “En güçlü cevabı halk verecek”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İBB’ye yönelik operasyon kapsamında gerçekleştirilen gözaltılara sert tepki gösterdi. Zeybek, iktidarın “algı operasyonlarıyla” belediyeleri hedef aldığını savunarak, “En güçlü cevabı halkımızdan alacaksınız” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik operasyon kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından belediyenin üst yönetiminde görev yapan iki isim ve beraberindeki 29 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Operasyonlara CHP'den tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, konuya ilişkin sosyal medya platformu X'ten bir paylaşım yaptı.

"EN GÜÇLÜ CEVABI HALKIMIZDAN ALACAKSINIZ"

Zeybek, "Telaş ediyorsunuz ama dava çöktü. İftiralarla hazırlanan iddianame yetmedi, 14 ay sonra yeni algı operasyonları için yeni gözaltılarla, baskıyla ve korkuyla gerçeği örtmeye çalışıyorsunuz. Millet bu kirli propagandayı yemiyor. Bürokratları hedef alarak, seçilmiş iradeyi zayıflatmaya çalışarak belediyeleri çalışamaz hale getirmek istiyorsunuz. Ne yaparsanız yapın, bizim halkımıza hizmet etmemizi engelleyemeyeceksiniz. Sandıktan 2 yıl kaçabilirsiniz. Hiç şüpheniz olmasın o gün geldiğinde, en güçlü cevabı halkımızdan alacaksınız" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

