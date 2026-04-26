Mersin'de el bombası alarmı: Arazisini sürerken farketti

Paniğe yol açan olay, Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'nde meydana geldi.

ARAZİSİNİ SÜRERKEN FARKETTİ

Traktörle arazisini süren bir kişi, toprağın arasında el bombası olduğunu fark etti.

İhbar üzerine adrese İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

EKİPLER İMHA ETTİ

Güvenlik önlemi alınan bahçede inceleme yapan ekipler, uzun süredir gömülü olduğu belirlenen el bombasını imha etti. (AA)