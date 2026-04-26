Mersin'de el bombası alarmı: Arazisini sürerken farketti

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi arazisini sürerken, toprağın altında el bombası buldu. Uzun süredir toprak altında olduğu belirlenen el bombası imha edildi.

Paniğe yol açan olay, Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'nde meydana geldi.

ARAZİSİNİ SÜRERKEN FARKETTİ

Traktörle arazisini süren bir kişi, toprağın arasında el bombası olduğunu fark etti.

İhbar üzerine adrese İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Esenyurt’ta zehir tacirlerine operasyon! Evden el bombası çıktıEsenyurt’ta zehir tacirlerine operasyon! Evden el bombası çıktı

EKİPLER İMHA ETTİ

Güvenlik önlemi alınan bahçede inceleme yapan ekipler, uzun süredir gömülü olduğu belirlenen el bombasını imha etti. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
Türkiye
Fırat Nehri'nin kıyısında yer alıyor: 2 bin yıllık mağaraları yakından görüyorlar
Fırat Nehri'nin kıyısında yer alıyor: 2 bin yıllık mağaraları yakından görüyorlar
Trafik magandası vatandaşın yüreğini ağzına getirdi! Deprem sanıp kaçtılar
Trafik magandası vatandaşın yüreğini ağzına getirdi! Deprem sanıp kaçtılar