Van'da flamingolar 7 gün 24 saat gözetim altında

Van Gölü Havzası'nın en önemli yaşam alanlarından biri olan İpekyolu ilçesindeki Erçek Gölü, yaz aylarını geçirmek üzere bölgeye gelen binlerce flamingonun ilk kafilelerini ağırlamaya başladı. Doğa harikası bu göçmen kuşların korunması için jandarma ekipleri bölgede 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

HER YIL NİSAN AYINDA BAŞLAYAN YOLCULUK

İran'daki Urmiye Gölü'nden yola çıkarak nisan ayında Van Gölü Havzası'na ulaşan flamingolar, burada yavrularını büyüterek kasım ayı sonlarına kadar konaklıyor. İklim koşullarındaki değişimler nedeniyle artık bazı grupların kışı da bölgedeki sulak alanlarda geçirdiği gözlemleniyor.

JANDARMA DESTEKLİ KORUMA SEFERBERLİĞİ

Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Kısım Amirliği ve Erçek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, flamingoların yoğun olduğu bölgelerde etkin bir denetim yürütüyor. Kaçak avcılıkla mücadele eden ekipler, bölgeyi dron desteğiyle hem havadan hem de karadan sürekli kontrol altında tutuyor.

"SİLAHLA YARALANMA ORANI YÜZDE 15'E DÜŞTÜ"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, alınan güvenlik önlemlerinin yaban hayatına doğrudan olumlu yansıdığını belirtti. Merkezlerinin ilk yıllarında yılda yaklaşık bin yaralı hayvan geldiğini ve bunların yüzde 62'sinin ateşli silah yaralanması olduğunu ifade eden Aslan, son 15 yılda jandarma ve Doğa Koruma ekiplerinin çalışmaları sayesinde bu oranın yüzde 15'e kadar düştüğünü belirtti. Güvenlik önlemlerinin kuşların kendilerini güvende hissetmelerini sağladığına dikkat çeken Aslan, bu sayede flamingoların sadece belirli bölgelerde değil, Edremit sazlıkları, İskele Sahili ve Tatvan kıyıları gibi çok daha geniş alanlara yayıldığını ve popülasyonun arttığını ifade etti. (DHA)