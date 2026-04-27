Enerjisini telefondan alan akıllı kıyafetler tansiyon ölçecek

Uluslararası bir bilim insanı ekibi, pil gerektirmeyen giyilebilir bir tansiyon ölçüm sistemi geliştirdi. Gelecekte, bu sistem diğer sağlık göstergelerini izlemek için de uyarlanabilir.

Sistem, cilde yapışan ultra ince sensörlerden ve giysiye yerleştirilmiş özel bir meta malzemeden oluşmaktadır. Sensörler, kullanıcının akıllı telefonu aracılığıyla malzeme üzerinden kablosuz olarak çalıştırılmaktadır.

Metamalzeme iki frekans kanalını birbirinden ayırır: 13,56 MHz'lik kanal telefondan sensörlere enerji iletirken, 2,4 GHz'lik kanal toplanan verileri akıllı telefona geri gönderir.

AKILLI TELEFONUNUZ ARTIK SAĞLIK MERKEZİNİZ: ENERJİ GÖNDER, VERİ AL

Cihaz, sistolik kan basıncını sürekli olarak izler; bu, kalp kasılması sırasında kanın atardamar duvarlarına uyguladığı maksimum kuvvetin bir ölçüsüdür.

Yapılan testler, sistemin hem dinlenme halindeyken hem de fiziksel efor sırasında basıncı doğru bir şekilde ölçtüğünü göstermektedir.

Güç ve veri kanallarını farklı frekanslarda ayırmak, aralarında parazit oluşmasını önler. Akıllı telefon, sensörlere güç sağlayan ve onlardan fizyolojik veriler toplayan merkezi bir merkez görevi görür.

Geliştiriciler, sistemin gelecekte diğer sağlık göstergelerini de takip edecek şekilde uyarlanabileceğini belirtiyor.

Bu teknoloji, dahili pillerin şarj edilmesini gerektirmeyen, fitness takibi özelliklerine sahip akıllı giysiler ve aksesuarların üretilmesine olanak sağlayacak.

Singapur Ulusal Üniversitesi, Arizona Üniversitesi ve Tsinghua Üniversitesinden

Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
Sağlık
Hangi yiyecekler doğal olarak glutensizdir?
Hangi yiyecekler doğal olarak glutensizdir?
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!