Enerjisini telefondan alan akıllı kıyafetler tansiyon ölçecek

Sistem, cilde yapışan ultra ince sensörlerden ve giysiye yerleştirilmiş özel bir meta malzemeden oluşmaktadır. Sensörler, kullanıcının akıllı telefonu aracılığıyla malzeme üzerinden kablosuz olarak çalıştırılmaktadır.

Metamalzeme iki frekans kanalını birbirinden ayırır: 13,56 MHz'lik kanal telefondan sensörlere enerji iletirken, 2,4 GHz'lik kanal toplanan verileri akıllı telefona geri gönderir.

AKILLI TELEFONUNUZ ARTIK SAĞLIK MERKEZİNİZ: ENERJİ GÖNDER, VERİ AL

Cihaz, sistolik kan basıncını sürekli olarak izler; bu, kalp kasılması sırasında kanın atardamar duvarlarına uyguladığı maksimum kuvvetin bir ölçüsüdür.

Yapılan testler, sistemin hem dinlenme halindeyken hem de fiziksel efor sırasında basıncı doğru bir şekilde ölçtüğünü göstermektedir.

Güç ve veri kanallarını farklı frekanslarda ayırmak, aralarında parazit oluşmasını önler. Akıllı telefon, sensörlere güç sağlayan ve onlardan fizyolojik veriler toplayan merkezi bir merkez görevi görür.

Geliştiriciler, sistemin gelecekte diğer sağlık göstergelerini de takip edecek şekilde uyarlanabileceğini belirtiyor.

Bu teknoloji, dahili pillerin şarj edilmesini gerektirmeyen, fitness takibi özelliklerine sahip akıllı giysiler ve aksesuarların üretilmesine olanak sağlayacak.

Singapur Ulusal Üniversitesi, Arizona Üniversitesi ve Tsinghua Üniversitesinden