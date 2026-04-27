Servis midibüsü alev alev yandı: Geriye demir yığını kaldı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Bayrampaşa’da seyir halindeki bir servis midibüsünde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında midibüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 07.00 sıralarında Kocatepe Mahallesi Hal Kavşağı’nda ilerleyen midibüste çıktı. Seyir halindeki servis midibüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

servis-midibusu-1.jpg

ALEVLER MİDİBÜSÜ SARDI

Dumanları fark eden şoför, aracı emniyet şeridine çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler midibüsü sararken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

servis-midibusu-4.jpg

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürülürken araç demir yığınına döndü. Yangın sırasında minibüsün boş olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

servis-midibusu-3.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
