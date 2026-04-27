Servis midibüsü alev alev yandı: Geriye demir yığını kaldı

Yangın, saat 07.00 sıralarında Kocatepe Mahallesi Hal Kavşağı’nda ilerleyen midibüste çıktı. Seyir halindeki servis midibüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ALEVLER MİDİBÜSÜ SARDI

Dumanları fark eden şoför, aracı emniyet şeridine çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler midibüsü sararken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürülürken araç demir yığınına döndü. Yangın sırasında minibüsün boş olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)