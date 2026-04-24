Lastik aniden yanmaya başladı: Tomruk yüklü kamyon alevler içinde kaldı

Samsun'un Bafra ilçesinde, Anıl Mehmet C. idaresindeki tomruk yüklü kamyonun dorse lastiği bir anda alev aldı.

Sinop-Samsun kara yolunun Bedeş mevkisinde yangını fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

TOMRUK YÜKLÜ KAMYON ALEV ALEV YANDI

İhbar üzerine bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri; kısa sürede büyüyerek dorsenin diğer kısımlarına sıçrayan alevlere müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın; tomrukların tamamına ve çekici kısmına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken kamyonun dorsesinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın nedeniyle kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)