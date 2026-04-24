Ezgi Apartmanı davasında flaş karar: 876 yıla kadar hapsi istenen Ertan Danacı tahliye edildi

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı davasında önemli bir gelişme yaşandı. Hakkında 876 yıla kadar hapis cezası istenen ve firari sürecinin ardından yakalanan sanık Ertan Danacı, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

EZGİ APARTMANI DAVASINDA FLAŞ GELİŞME

3'ü tutuklu, 1'i tutuksuz, 7'si kamu görevlisi 11 sanığın yargılandığı davanın Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında, Pamukkale Üniversitesi tarafından hazırlanan 85 sayfalık yeni bilirkişi raporu dosyaya sunuldu. Raporda; binanın müteahhidi, statik proje müellifi, fenni mesulü, pastane işletmecileri ve belediye görevlilerinin tamamının "asli kusurlu" olduğu tespitine yer verildi.

Savunması alınan tutuklu sanık Ertan Danacı, estetik ve dekorasyon işleri yaptığını belirterek, sözleşme kapsamı dışında herhangi bir işlem gerçekleştirmediğini öne sürdü. Danacı, "Başlangıçta tanık olarak geldiğim dosyada sanık olarak yargılanıyorum. Raporlarda kusurlu olmadığım belirtilmesine rağmen tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme Başkanı'nın, sanık Mustafa Pekel ile aralarında husumet olup olmadığı yönündeki sorusuna Danacı, aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını söyledi.

Sanık Mustafa Pekel de rapora karşı beyanında suçlamaları kabul etmediğini belirterek, sözleşme içeriğini incelemeden imzaladığını ve tahliyesini talep ettiğini dile getirdi.

Sami Kervancıoğlu ise önceki savunmalarını tekrar ettiğini, rapora ilişkin ek bir beyanının olmadığını kaydetti. Tutuksuz sanık M.T. de fenni mesul olarak görev yaptığını anlatarak, "Kurallar çerçevesinde hareket ettim." dedi.

Dosyadaki görseller üzerinden yöneltilen sorulara yanıt veren M.T, binada dubleks daire bulunmadığını, söz konusu görüntülerin tanıtım kataloğuna ait olduğunu ifade etti.

DURUŞMADA GERGİN ANLAR

Müşteki ve sanık avukatları arasında çıkan sert tartışmalar nedeniyle mahkeme başkanı duruşmaya ara vererek salonun boşaltılmasını istedi. Aranın ardından devam eden yargılamada, müşteki avukatları sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.

ERTAN DANACI HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ertan Danacı’nın adli kontrolle tahliyesine karar verirken; Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Dosyanın ek rapor alınması için yeniden bilirkişiye gönderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 6 Temmuz’a erteledi. (AA)