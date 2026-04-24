Şişli'de iş yerinden telefon çalan şüpheli tutuklandı

İstanbul’un Şişli ilçesinde bir iş yerinden cep telefonu çaldığı belirlenen 48 yaşındaki şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 7 Nisan Salı günü saat 18.30 sıralarında Şişli’de bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerindeki masanın üzerinde duran cep telefonu kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı.

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

EVİNİN ÖNÜNDE GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, masadaki telefonu çalan şüphelinin 48 yaşındaki E.E. olduğu tespit edildi. Şüpheli E.E., polis ekipleri tarafından evinin önünde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan E.E., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)