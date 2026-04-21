Milyonluk aracın lastikleri alev aldı! Şişli'de trafik felç oldu

Şişli’de cipte çıkan yangın sonucu aracın lastikleri alev alev yandı. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle cipi sarmadan söndürüldü.

Olay, 19 Nisan Pazar günü 16.20 sıralarında Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cipte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede aracın lastiklerini sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

sislide-cipin-lastikleri-alev-alev-yand-1270204-378023.jpg

4 MİLYON LİRA DEĞERİNDEKİ CİPTE HASAR MEYDANA GELDİ

Yangın anları cep telefonu kamerasına yansırken, yaklaşık 4 milyon lira değerindeki cipte hasar meydana geldi.

sislide-cipin-lastikleri-alev-alev-yand-1270206-378023.jpg

ŞİŞLİ'DE TRAFİK KİLİTLENDİ

Yangın nedeniyle cadde bir süre Beşiktaş istikametinde trafiğe kapatılırken, araç yoğunluğu oluştu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

sislide-cipin-lastikleri-alev-alev-yand-1270207-378023.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

