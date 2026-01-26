Beşiktaş'ta park halindeki 4 araç alev alev yandı

Beşiktaş’ın Vişnezade Mahallesi’nde sabah saatlerinde park halindeki bir otomobilde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki araçlara sıçradı. Mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki binalara sirayet etmeden kontrol altına alındı.

ALEVLER KISA SÜREDE SIÇRADI

Olay, Prof. Dr. Ekrem Ulusoy Sokak üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle bir otomobilde yükselen alevler, park halindeki diğer araçları da etkisi altına aldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve önlem amaçlı sağlık ekibi sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürülen yangın sonrası 4 otomobilde ağır maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.