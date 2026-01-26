Mersin'de 'lavaş lobisi' operasyonu! Ali Yerlikaya örgüt liderinin yakalandığını duyurdu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin’de “Barış Turgut” liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda örgüt elebaşıyla birlikte toplam 38 şüpheli yakalanırken, 17’si tutuklandı, 19’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler ise sürüyor.
Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, suçtan elde edildiği belirlenen 23 araca ve son 5 yıl içinde toplam 10 milyar 761 milyon TL hesap hareketi bulunan 85 banka hesabına el konuldu.
LAVAŞ EKMEĞİ PİYASASINDA TEKELLEŞME
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen projeli dosya kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, örgütün lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek ve tekelleşmek amacıyla il genelinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Yerlikaya'nın sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
Mersin’de Barış Turgut Organize Suç Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak belirlenen adreslere düzenlediğimiz operasyonda örgütün elebaşıyla birlikte 38 şüpheliyi yakaladık
Şüphelilerden;
Elebaşı ile birlikte 17 örgüt üyesi TUTUKLANDI.
19’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Suçtan elde edildiği tespit edilen 23 araca ve 5 yıl içinde toplam 10 Milyar 761 Milyon TL’lik hesap hareketi bulunan 85 banka hesabına el konuldu.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce projeli dosya kapsamında düzenlenen operasyonda;
Organize suç örgütünün il genelinde lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek ve tekelleşmek amacıyla, lavaş ekmeği üreten işletmelere yönelik;
Tehdit ve baskı yaptıkları,
2 Kasten yaralama olayına karıştıkları,
İş yeri ve lavaş üreten kişilere karşı 10 kurşunlama eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi.
Operasyonlar sonucu; 1 adet uzun namlulu silah, 5 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine tahammülümüz yok! Huzuru tesis etmek için de; yer, zaman ve mekân ayırt etmeksizin organize suç yapılanmalarıyla mücadelemizi yılın 365 günü, gece gündüz demeden sürdürüyoruz.
Valimizi, Başsavcılığımızı, İl Emniyet Müdürümüzü, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum.