Mersin'de 'lavaş lobisi' operasyonu! Ali Yerlikaya örgüt liderinin yakalandığını duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin’de “Barış Turgut” liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonda örgüt elebaşıyla birlikte toplam 38 şüpheli yakalanırken, 17’si tutuklandı, 19’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler ise sürüyor.

Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, suçtan elde edildiği belirlenen 23 araca ve son 5 yıl içinde toplam 10 milyar 761 milyon TL hesap hareketi bulunan 85 banka hesabına el konuldu.

LAVAŞ EKMEĞİ PİYASASINDA TEKELLEŞME

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen projeli dosya kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, örgütün lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek ve tekelleşmek amacıyla il genelinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Yerlikaya'nın sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi: