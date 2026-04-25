AKP'li Tayyar'dan Mehmet Akif Ersoy çağrısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yaklaşık dört aydır Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkında tahliye kararı verildi. Gazeteci Muratcan Altıntoprak'ın aktardığı bilgilere göre Cebeci, "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

TAYYAR: ADALET HERKESE EŞİT UYGULANMALI

Tahliye kararının ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, yargı süreçlerindeki çifte standart iddialarına dikkat çekti. Can Holding, İstanbul Altın Rafinerisi ve Rezan Epözdemir tahliyeleri ile "kapısı çalınamayanları" hatırlatan Tayyar, Cebeci'nin içeride fazla bile kaldığını ifade etti.

Açıklamasında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un durumuna da değinen Tayyar, Ersoy'un da tahliye edilmesi gerektiğini belirterek, "İçeride tutulmasını sağlayan ilave sebep ne?" sorusunu yöneltti.

Benzer suçlamalarla yargılanan isimler arasındaki karar farklılıklarını da eleştiren Tayyar, Ceyhan Belediye Başkanı'nın tahliye edildiğini hatırlatarak, aynı durumda olan Seyhan Belediye Başkanı'nın da tutuksuz yargılanması gerektiğini savundu.