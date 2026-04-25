Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü

Mersin'in Erdemli ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle savrularak refüjdeki aydınlatma direğine çarpan otomobil ortadan ikiye bölündü. Can kaybının yaşanmadığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mersin’in Erdemli ilçesinde D-400 karayolunda meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari aracın çarptığı otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarparak ikiye bölündü. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi Çamlık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya’dan Mersin istikametine doğru seyir halinde olan E.Ç. kontrolündeki 46 E 3246 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen M.B.Ş. idaresindeki 33 EFS 69 plakalı otomobille çarpıştı.

OTOMOBİL İKİYE AYRILDI, TİCARİ ARAÇ 100 METRE İLERİDE DURABİLDİ

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, refüjde yer alan aydınlatma direğine çarparak ortadan ikiye bölündü. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği devrilirken, kontrolden çıkan hafif ticari araç ise kaza noktasından yaklaşık 100 metre ileride refüje çıkıp bir ağaca çarparak durabildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye derhal sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti.

Kazada, her iki aracın sürücüsünün de aralarında bulunduğu toplam 4 kişi yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

