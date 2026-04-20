Mersin’de bir evde binlerce sentetik hap ele geçirildi!

Mersin'de ilaç imalathanesine dönüştürülen eve düzenlenen operasyonda on binlerce sentetik ecza ve üretim makinesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticaretini engellemek amacıyla yürüttüğü teknik ve fiziki takiplere bir yenisini ekledi. Yenişehir ilçesinde yer alan bir ikametin yasa dışı sentetik ecza üretimi için kullanıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri düğmeye bastı.

ON BİNLERCE İLAÇ KAPSÜLÜ VE ÜRETİM MAKİNELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan detaylı aramalarda uyuşturucu imalatında kullanılan çok sayıda materyal gün yüzüne çıkarıldı. Ekipler 65 kilo 250 gram ağırlığında sentetik ecza ham maddesi ile birlikte piyasaya sürülmeye hazır 9 bin 912 adet sentetik ecza buldu.

Ayrıca imalat aşamasındaki 45 bin 472 doldurulmuş ve 135 bin 100 boş ilaç kapsülüne el konuldu. Operasyonun kapsamı genişletildiğinde paketleme işlemlerinde kullanılan 3 bine yakın ilaç kutusu ve kapağı ile birlikte seri üretim yapabilen iki adet ilaç basım makinesi muhafaza altına alındı.

aa-20260420-41160472-41160471-mersinde-evde-sentetik-hap-urettikleri-iddiasiyla-yakalanan-2-zanli-tutuklandi.jpg

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERDEN İKİSİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Zehir imalathanesine yönelik baskında A.Ç, S.Ç. ve E.A. isimli şahıslar jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğündeki sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.Ç. ve E.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheli S.Ç. ise mahkeme tarafından adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı. Mersin polisinin uyuşturucu şebekelerine yönelik yürüttüğü geniş kapsamlı operasyonların hız kesmeden devam edeceği bildirildi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

