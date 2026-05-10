AKP'li belediye hediyeye acımadı: Takı setlerine 12.5 milyon lira

AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediyesi, ekonomik krizin gölgesinde yaptığı milyonluk hediyelik eşya harcamalarıyla gündeme geldi. İktidarın sık sık vurguladığı 'Tasarruf Tedbirleri Genelgesi' kamu kurumlarında tartışma yaratırken, belediyenin Başkan Mehmet Sekmen’in makamına gelen misafirler için aldığı hediyelere adeta servet ödediği ortaya çıktı. Özellikle 925 ayar gümüş takı setleri için yapılan 12.5 milyon liralık harcama tepki çekti.

GÜMÜŞ TAKI SETLERİNE MİLYONLAR AKTI

Sözcü'de yer alan habere göre, belediyenin harcama kalemlerinde gümüş takı setlerinden semaverlere, deri çantalardan oltu taşı tespihlere kadar çok sayıda hediyelik ürün yer aldı. Buna göre, 160 adet 925 ayar gümüş takı seti için 12 milyon 500 bin lira ödendi. Ayrıca 200 adet oltu taşı tespihe 470 bin lira, 20 adet işlemeli kömürlü semaver takımına ise 148 bin lira harcandı.

Bununla da sınırlı kalmayan belediye, 50 adet deri evrak çantası için 750 bin lira ödeme yaptı. 2025 yılı içerisinde alınan 220 adet kol saatine 440 bin lira, kemer, cüzdan ve çantalardan oluşan 215 parçalık set için ise 1 milyon 961 bin 750 lira harcandığı kaydedildi.

MAKAM MİSAFİRLERİNE ÇİKOLATA VE ÇEREZ SERVETİ

Başkanlık makamına gelen konuklar için yapılan yiyecek harcamaları da dikkat çekti. Belediye tarafından 150 kilogram karışık çerez, 180 kilogram dökme çikolata ve hediyelik çikolatalar satın alındı. Sadece bu alımlar için 465 bin lira ödendiği belirtildi.

Öte yandan 700 kilogram bal, dut, köme, pestil ve ceviz içi için bu yıl 348 bin lira, geçen yıl ile birlikte toplamda ise yaklaşık 3 milyon liralık harcama yapıldığı ortaya çıktı. Belediyenin 2025 yılından bu yana makam misafirleri için 1 milyon liranın üzerinde çikolata ve hediyelik çerez aldığı öğrenildi.