7 bin yaşlı huzurevi sırasından elendi

7 bin yaşlı huzurevi sırasından elendi
Yayınlanma:
Huzurevleri ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine ilişkin yeni yönetmeliğin geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girmesinin ardından kabul edilme yaşı 70'e çekildi. Bu adımla beraber sırada bekleyen 7 bin yaşlı elendi. Sıra bekleyenlerin sayısı 5 bine düştü.

Devlete ait huzurevleri ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklik sonrası kabul yaşı 60’tan 70’e çıkarıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte daha önce başvuru sırasına giren 60-69 yaş aralığındaki yaklaşık 7 bin kişinin sistem dışında kaldığı, bekleme listesindeki kişi sayısının ise 12 binden 5 bine düştüğü belirtildi.

Huzurevlerinde yeni dönem: Yaş şartı belli olduHuzurevlerinde yeni dönem: Yaş şartı belli oldu

Türkiye genelinde milyonlarca emeklinin ekonomik zorluklarla mücadele ettiği bir dönemde alınan karar, huzurevi hizmetlerine erişim tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

BAŞVURU ŞARTLARI DEĞİŞTİ

Geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren yeni yönetmelikle birlikte devlet huzurevlerine kabul edilme kriterlerinde yaş sınırı yükseltildi. Böylece 60 ile 69 yaş arasındaki başvurular kapsam dışında kalırken, mevcut bekleme listelerinde önemli bir düşüş yaşandı.

Sözcü'de yer alan haber göre konuya ilişkin değerlendirmede bulunan CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, düzenlemenin kapasite artırımı yerine başvuru şartlarını ağırlaştırdığını savundu. Başevirgen, Türkiye’de yaşlı nüfusun her geçen yıl arttığını ancak kamuya ait huzurevi kapasitesinin aynı seviyede kaldığını ifade etti.

BAZI HUZUREVLERİNDE BOŞ KONTENJAN BULUNUYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı huzurevlerinde toplam 15 bin 649 kişilik kapasite bulunduğu, buna karşın halen 13 bin 868 kişinin kaldığı belirtildi. Verilere göre bazı huzurevlerinde ise hiç kalan bulunmuyor.

Türkiye genelindeki huzurevlerinin kapasitesi 25 kişi ile 947 kişi arasında değişiyor. En yüksek kapasiteye sahip huzurevi İzmir Narlıdere’de bulunurken, İstanbul Etiler, Kartal, Adana Çukurova, Ankara, Konya ve Trabzon’daki merkezler de yüzlerce kişilik kapasiteyle hizmet veriyor. Öte yandan Isparta, Bursa, Kırşehir, Sivas, Van Edremit, Ardahan ve Aydın’daki bazı huzurevlerinde ise kontenjanların boş olduğu kaydedildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Türkiye
İçişleri Bakanı'ndan 'sokak köpekleri' açıklaması: 6 aya kadar kalmayacak
İçişleri Bakanı'ndan 'sokak köpekleri' açıklaması: 6 aya kadar kalmayacak
AKP'li belediye hediyeye acımadı: Takı setlerine 12.5 milyon lira
AKP'li belediye hediyeye acımadı: Takı setlerine 12.5 milyon lira