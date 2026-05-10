7 bin yaşlı huzurevi sırasından elendi

Devlete ait huzurevleri ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine ilişkin yönetmelikte yapılan değişiklik sonrası kabul yaşı 60’tan 70’e çıkarıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte daha önce başvuru sırasına giren 60-69 yaş aralığındaki yaklaşık 7 bin kişinin sistem dışında kaldığı, bekleme listesindeki kişi sayısının ise 12 binden 5 bine düştüğü belirtildi.

Huzurevlerinde yeni dönem: Yaş şartı belli oldu

Türkiye genelinde milyonlarca emeklinin ekonomik zorluklarla mücadele ettiği bir dönemde alınan karar, huzurevi hizmetlerine erişim tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

BAŞVURU ŞARTLARI DEĞİŞTİ

Geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren yeni yönetmelikle birlikte devlet huzurevlerine kabul edilme kriterlerinde yaş sınırı yükseltildi. Böylece 60 ile 69 yaş arasındaki başvurular kapsam dışında kalırken, mevcut bekleme listelerinde önemli bir düşüş yaşandı.

Sözcü'de yer alan haber göre konuya ilişkin değerlendirmede bulunan CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, düzenlemenin kapasite artırımı yerine başvuru şartlarını ağırlaştırdığını savundu. Başevirgen, Türkiye’de yaşlı nüfusun her geçen yıl arttığını ancak kamuya ait huzurevi kapasitesinin aynı seviyede kaldığını ifade etti.

BAZI HUZUREVLERİNDE BOŞ KONTENJAN BULUNUYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı huzurevlerinde toplam 15 bin 649 kişilik kapasite bulunduğu, buna karşın halen 13 bin 868 kişinin kaldığı belirtildi. Verilere göre bazı huzurevlerinde ise hiç kalan bulunmuyor.

Türkiye genelindeki huzurevlerinin kapasitesi 25 kişi ile 947 kişi arasında değişiyor. En yüksek kapasiteye sahip huzurevi İzmir Narlıdere’de bulunurken, İstanbul Etiler, Kartal, Adana Çukurova, Ankara, Konya ve Trabzon’daki merkezler de yüzlerce kişilik kapasiteyle hizmet veriyor. Öte yandan Isparta, Bursa, Kırşehir, Sivas, Van Edremit, Ardahan ve Aydın’daki bazı huzurevlerinde ise kontenjanların boş olduğu kaydedildi.