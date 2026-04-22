Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Vali Tuncay Sonel'in Ordu'daki skandalı yeniden gündem oldu

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından altı yıl aradan sonra raftan indirilen ve "cinayet" dosyası olarak yeniden açılan soruşturma kapsamında Elazığ'da gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanmıştı.

"Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" gibi beş ayrı suçtan tutuklanmasına karar verilen Sonel'in, Ordu Valiliği döneminde karıştığı iddia edilen skandal yeniden gündem oldu.

Son Dakika | Gülistan Doku soruşturması: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklandı

TUNCAY SONEL'İN KARIŞTIĞI SKANDAL YENİDEN GÜNDEM OLDU

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel; Sonel'in Ordu Valisi olduğu dönemde, şehirdeki derelerden çıkarılan çakıl taşlarının özel şirketlere bedelsiz verilmesine tepki göstererek İçişleri Bakanlığı'na soru önergesi vermişti.

Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan Tuncay Sonel 09 Haziran 2020 tarihinde Ordu Valiliğine atandı.

2022 yılında Adıgüzel'in soru önergesine dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından verilen yanıtta özel şirketlerin derelerden bedelsiz çakıl taşı temin etmesinin yasak olduğunun belirtildi.

BAKANLIĞIN KARARINA RAĞMEN SKANDALA GÖZ YUMMUŞ

Buna rağmen dönemin Ordu Valisi Tuncay Sonel'in, özel şirketlerin derelerden çakıl taşı temin etmesine karşı bir yaptırım kararı almadığı ortaya çıktı.

Skandalı gündeme getiren CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel; konuyla ilgili Sonel'in kendisine "Gerekeni yaparız." dediğini ancak o günkü çakıl alınan yeri kapatıp birkaç kilometre yukarıdan aynı işin devam etmesini sağladığını belirtti.