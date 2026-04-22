Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Eski vali Tuncay Sonel'in aracında DNA şüphesi

Tunceli'de 6 yıl sonra yeniden gündeme gelen Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in aracı, DNA incelemesi yapılmak üzere İstanbul'a gönderildi.

Tunceli'de Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun Ocak 2020'de kaybolmasına ilişkin "cinayet" şüphesiyle başlatılan soruşturma; dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de aralarında bulunduğu 12 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle derinleşti.

Tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in olay tarihlerinde kullandığı araç, DNA incelemesi için İstanbul'a getirildi.

ESKİ VALİNİN ARACINDA DNA ARANIYOR

T24'ten Can Öztürk'ün aktardığına göre; soruşturmanın seyrini değiştirebilecek kritik bir adım atıldı. Tutuklanan eski Vali Tuncay Sonel’in, Gülistan Doku’nun kaybolduğu dönemde kullandığı araç muhafaza altına alınarak İstanbul’a getirildi.

Araç üzerinde detaylı bir DNA testi incelemesi başlatıldı. Yetkililer, bu tür spesifik testlerin sonuçlanmasının zaman alabileceğini ancak çıkacak rapor doğrultusunda soruşturmanın çok daha farklı boyutlara genişleyebileceğini belirtiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

