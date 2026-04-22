Son dakika | Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel'in eşi hakkında gözaltı talebi

Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında dün tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in ardından süreç eşine uzandı. Avukat Ali Çimen tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan başvuruda, Handan Sonel hakkında gözaltı ve tutuklama kararı verilmesi talep edildi. Başvuruda, Handan Sonel’in Gülistan Doku olayından haberi olmamasının mümkün olmadığına vurgu yapıldı.

VALİ SONEL HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR VE TUTUKLAMA GEREKÇESİ

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, soruşturma kapsamında dün tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılığın Erzurum Sulh Ceza Hakimliğine sunduğu tutuklama talebi yazısında, Doku’nun kaybolmasının ardından yaşanan usulsüzlükler ve delillere yönelik müdahaleler şu verilerle yer aldı:

Kamera ve hastane kayıtları: Gülistan Doku’nun kaybolduğu tarihten hemen sonra hastane kayıtlarının ve bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin silindiği tespit edildi.

SIM kart ve veri müdahalesi: Doku’nun ailesi tarafından yeniden çıkarılan SIM kartın, Valinin talimatıyla adli prosedür dışındaki "yetkisiz" kişilere incelettirildiği ve sosyal medya hesaplarına gizlice girilerek hayati önemdeki verilerin yok edildiği belgelendi.

Sevk yazısında Tuncay Sonel’in; “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme”, “Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme”, “Özel hayatın gizliliğini ihlal”, “Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” ve “Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu belirtildi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLU SAYISI 12’YE ÇIKTI

Gülistan Doku soruşturması kapsamında bugüne kadar aralarında mülki amir, emniyet personeli ve olayla ilişkili sivillerin bulunduğu toplam 12 kişi tutuklandı. Cezaevine gönderilen isimler şunlar:

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan ve Ferhat Hanedan Güven.

ŞÜPHELİ VE KAMU GÖREVLİLERİ LİSTEDE

Tutuklananlar arasında ayrıca Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu ve Tunceli Devlet Hastanesi'nin eski başhekimi Çağdaş Özdemir de bulunuyor. Soruşturma, Avukat Ali Çimen’in Handan Sonel hakkındaki yeni talebiyle devam ediyor.