Gülistan Doku'yu aramalarda hiç bilinmeyen detaylar açıklandı! Mağara, kuyu, mezarlık...

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, Halk TV’de Ebru Baki’nin sunduğu “Para Siyaset” programında, 6 yıldır haber alınamayan Gülistan Doku dosyasındaki naaş arama çalışmalarını anlattı.

Dün Doku'nun naaşını aramak için ekiplerin yıllar sonra tekrar sahaya indiği açıklansa da Saymaz, cansız bedeni aramak için geçen sene (2025) çok detaylı çalışmalar yapıldığını aktardı.

Saymaz, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu’nun 2025 yılı boyunca cesede ulaşmak amacıyla çok sayıda noktada kazı ve arama yaptırdığını söyledi.

Saymaz’ın aktardığına göre aramalar yalnızca tek bir bölgeyle sınırlı kalmadı. Pertek Koçpınar köyü, Hasan Halife Türbesi çevresi, Koçpınar Köyü Mezarlığı, Çalıözü, Konurat, Rostan, Dinar, Marçik, Çataksuyu, Rabat ve Yolkonak gibi birçok noktada çalışma yürütüldü. Saymaz bazı kazılara Başsavcı Ebru Cansu’nun da bizzat katıldığı belirtildi.

MAĞARALAR KUYULAR MEZARLIKLAR...

Gülistan Doku’nun öldürülerek zırhlı bir araçla taşınmış olabileceğine ilişkin ihbarlar üzerine Demirkapı köyü çevresinde, Munzur eteklerinde, mağara ve kuyu bölgelerinde de arama yapıldı. Koçpınar köyü yakınındaki mağarada 12 Mayıs 2025’te, Kale Dibi Mezarlığı çevresinde 22 Mayıs’ta, farklı mezarlıklarda ise 29 ve 30 Mayıs’ta yeniden kazılar gerçekleştirildi.

Arama çalışmalarında yalnızca klasik yöntemler kullanılmadı. Yeraltı görüntüleme cihazlarıyla farklı bölgelerde tarama yapıldığı, hatta Nevşehir’den getirilen cihazlarla Eylül 2025’te yeni incelemeler yürütüldüğü ifade edildi. Eylül sonu ve Ekim başında da Tunceli merkezde, ormanlık alanlarda ve mezarlık çevrelerinde aramaların sürdüğü belirtildi.

PKK'LILARIN MAĞARALARI BİLE ARANMIŞ

Saymaz, PKK'lıların barındığı ileri sürülen mağara ve sığınakların da Başsavcı eşliğinde tarandığını, buna rağmen Gülistan Doku’ya ilişkin bir bulguya ulaşılamadığını söyledi. Bu durumu, “Çok sayıda yerde cesedi bulmaya çalışmışlar, bulamamışlar” sözleriyle özetledi.

CESET YOKSA KATİLLER HAPİS CEZASI ALABİLİR Mİ?

Saymaz, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in “Ceset yok, dava yok” yönündeki yaklaşımının genel geçer bir hukuk kuralı olmadığını da savundu. Bu konuda Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin kararlarını incelediğini belirten Saymaz, ceset bulunmadan da bazı cinayet dosyalarında mahkûmiyet kararı verildiğini söyledi.

Ancak bunun istisnai bir durum olduğuna dikkat çeken Saymaz, bu tür davalarda bazı ağır koşulların arandığını anlattı. Buna göre kayıp kişinin çok uzun süre aranmış olması, yaşadığına dair hiçbir iz bulunmaması, bazen ayrıntılı bir ikrarın ortaya çıkması ve güçlü yan delillerin dosyaya girmesi gerekiyor.

Saymaz, Gülistan Doku dosyasında şu aşamada ayrıntılı bir ikrar bulunmadığını, bu nedenle cesedin bulunmasının hâlâ en kritik başlık olduğunu söyledi. Saymaz, buna rağmen soruşturma yürütülmesi ve dava açılması için yeterli kuşkunun oluşabileceğini, fakat mahkûmiyet için daha güçlü delillere ihtiyaç duyulacağını vurguladı.