Altın yönünü belirledi: Merkez bankaları ve devler hazırlanıyor

Küresel piyasalarda gözler güvenli liman altına çevrilmişken, Stratejist Cüneyt Paksoy katıldığı bir yayında hem yerel hem de uluslararası piyasaların rotasını analiz etti. Altın fiyatlarındaki 5.600 seviyelerinden başlayan geri çekilmeyi "doğal bir soluklanma" olarak tanımlayan Paksoy, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen yukarı yönlü ana eğilimin gücünü koruduğunu vurguladı.

ALTIN YÖNÜNÜ BELİRLEDİ

Cüneyt Paksoy, altının 5.600 seviyelerine kadar tırmandığı süreçte pek çok küresel riski önceden fiyatladığını belirtti. Jeopolitik gerilimler ve tahvil piyasalarındaki borç sürdürülebilirliği tartışmalarının, altındaki ana yükseliş trendini destekleyen temel unsurlar olduğunu ifade eden Paksoy, altının yönünün hala yukarı olduğunu söyledi.

Paksoy’a göre, dünyadaki normalleşme süreci uzadıkça altın trend içindeki yerini korumaya devam edecek. Ancak yatırımcıların bu süreçteki satış baskısını iyi okuması gerektiğini belirten stratejist, teknik olarak 4.750-4.850 bandının aşılması durumunda 5.000-5.600 ve üzerindeki yeni rekor seviyelerin gündeme gelebileceğini işaret etti.

"Dünya normalleşmedikçe ve normalleşme uzadıkça altın trend içinde kalacak. Ama kısa vadeli bu satış baskısını iyi okumak lazım. Yani teknik olarak aşağı yönlü ara ara geri çekilmeler gene olacaktır. Belki de bu noktada iki tane kataliz olan süreç var. Biri haber süreci, ikincisi Fed'in faiz indirim süreci. Bu ikisini bir arada takip edecektir mutlaka."

MERKEZ BANKALARI VE DEVLER HAZIRLANIYOR

Altın fiyatlarındaki kısa vadeli baskıya yüksek petrol fiyatları ve faizlerin uzun süre zirvede kalma ihtimalinin neden olduğunu dile getiren Paksoy, buna rağmen büyük oyuncuların stratejisinin değişmediğini vurguladı.

Merkez bankaları ve dev kurumsal yatırımcıların altına olan talebinin güçlü bir şekilde sürdüğünü belirten Paksoy, bu kurumların uzun vadeli bir hazırlık içinde olduklarına dikkat çekti.

Paksoy, piyasada belirleyici olacak iki ana katalizörün; jeopolitik haber akışı ve Fed'in faiz indirimi takvimi olacağını ifade ederek bu iki sürecin eş zamanlı takip edilmesini önerdi.

KÜRESEL VE YEREL PİYASALAR

Analizinde küresel borsalara da değinen Paksoy, ABD borsaları rekor kırarken DAX endeksinin geride kalmasının Avrupa kaynaklı risklere işaret ettiğini söyledi.

Türkiye tarafında ise gösterge tahvil faizlerinde 40 seviyesini kritik eşik olarak tanımladı. Borsa İstanbul için de 15.000 puan üzerindeki kalıcılığın önemine vurgu yapan Paksoy; savunma ve enerji sektörlerinin desteğiyle 15.500-16.000 bandına doğru bir hareketin mümkün olabileceğini sözlerine ekledi.