Altın yeniden yükselişe geçti: Piyasalar ABD'den gelecek veriye kilitlendi

Altın fiyatları Ortadoğu'da ateşkes süreci ile yükselişe geçerken, piyasalar ABD'den gelecek veriye kilitlendi. Bugün saat 15:30'da ABD tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Bu veri, Fed'in faiz kararına etkili olacak.

Dünya genelinde ons başına spot altın fiyatı yüzde 0,7 oranında bir değer artışı göstererek 4 bin 719 dolara ulaştı.

Bu yükselişle birlikte altın, haftalık bazda yüzde 2’nin üzerinde bir prim yaparak haftayı kapatmaya hazırlanıyor. ABD vadeli altın kontratlarında da benzer bir yukarı yönlü ivme gözlemleniyor.

TEK BİR MANŞET PİYASALARI SAVURUYOR

Washington ve Tahran yönetimlerinin perşembe günü gerçekleştirdiği karşılıklı hamleler, bir aylık ateşkesin en ağır imtihanı olarak kayıtlara geçti.

Tarafların "gerginliği tırmandırma niyetimiz yok" şeklindeki beyanları piyasadaki ilk panik dalgasını dindirse de, kalıcı bir huzur ortamı sağlanamadı.

Analistler, piyasa aktörlerinin tamamen bölgeden gelecek siyasi haberlere kilitlendiğini, yeni bir anlaşma olasılığının dahi fiyatlarda sert dalgalanmalar yaratabileceğini ifade ediyor.

PETROLÜN BASKISI AZALDI AMA BELİRSİZLİK BİTMEDİ

Şubat ayı sonunda patlak veren savaş süreciyle birlikte petrol fiyatlarında yaşanan tırmanış, enflasyon endişelerini tetiklemiş ve faiz beklentilerini yükseltmişti.

Bu durum, faiz getirisi sunmayan altın üzerinde bir baskı unsuru oluşturmuştu. Son günlerde petrol fiyatlarının bir nebze durulması altına nefes aldırdı. Uzmanlar, piyasaların şu an hem jeopolitik riskleri hem de merkez bankalarının faiz hamlelerini eş zamanlı olarak fiyatladığını vurguluyor.

GÖZLER ABD İSTİHDAM VERİSİNDE

Küresel ekonomide yönü belirleyecek en kritik başlık ise bugün açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam verisi olacak.

Bu veri, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından izlenecek faiz politikasının yol haritasını çizecek. Reuters anketlerine göre, geçtiğimiz ay 178 bin olan istihdam artışının bu ay 62 bin kişiye gerilemesi bekleniyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLER DE HAREKETLİ

Altın fiyatlarındaki bu tırmanışa diğer değerli metaller de eşlik etti. Gümüş yüzde 1,6 oranında değer kazanırken, platin ve paladyum fiyatlarında da yüzde 1’i aşan artışlar kaydedildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

