Yazarkasalarda yeni dönem resmen başladı

Yazarkasalara ilişkin düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tebliğle birlikte, Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar artık sadece fiş kesmekle kalmayacak; tahsilatla bütünleşik şekilde "e-Belge" düzenleyebilecek. Bu hamle, kağıt fatura devrini neredeyse tamamen bitirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 593), bugün (08.05.2026) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Milyonlarca işletmeyi ve dolaylı olarak tüm tüketicileri ilgilendiren bu düzenleme, yazarkasaların işlevini kökten değiştiriyor.

TAHSİLAT VE FATURA TEK CİHAZDA BİRLEŞİYOR

Yeni düzenlemenin temel amacı; elektronik belge uygulamalarını yaygınlaştırmak ve iş süreçlerini kolaylaştırmak. Artık esnaf, ödemeyi aldığı anda cihaz üzerinden e-Fatura, e-Arşiv Fatura gibi belgeleri oluşturabilecek.

Böylece satış ve tahsilat bilgileri birbirine entegre hale gelecek. Hangi belgelerin bu cihazlardan düzenlenebileceği ise GİB tarafından yayımlanacak teknik kılavuzlarla netleşecek.

ÜRETİCİLER İÇİN ‘ÖZEL ENTEGRATÖR’ SORUMLULUĞU

Düzenleme sadece esnafı değil, yazarkasa üreticilerini de yakından ilgilendiriyor:

Yeterlilik Şartı: Cihaz üreticilerinin bu hizmeti verebilmesi için GİB’e başvurmaları ve TÜBİTAK tarafından onaylanacak teknik yeterliliklere sahip olmaları gerekiyor.

Ağır Sorumluluk: e-Belge izni alan üreticiler, artık "özel entegratörler" ile aynı yasal sorumluluğa sahip olacak. Belgelerin imzalanması, iletilmesi ve saklanmasından doğrudan sorumlu tutulacaklar. Yükümlülüklere uymayan üreticilere ağır cezai işlemler uygulanacak.

DİJİTAL İMZA DÖNEMİ: CİHAZ KENDİ İMZALAYACAK

Yazarkasalar üzerinden düzenlenen e-Belgeler, cihazların içine tanımlanan mali sertifikalarla elektronik olarak imzalanacak. Bu imza, iş yeri sahibinin veya yetkilisinin ıslak imzası yerine geçecek. Böylece hem zaman kaybı önlenecek hem de belgelerin güvenliği cihaz düzeyinde sağlanmış olacak.

GÜNCEL LİSTELER İNTERNETTE OLACAK

Hangi marka ve model yazarkasaların e-Belge düzenleme yetkisine sahip olduğu ve hangi belge türlerini desteklediği, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet adresleri olan ynokc.gib.gov.tr ve ebelge.gib.gov.tr üzerinden vatandaşlara ve esnafa ilan edilecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

