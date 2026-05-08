Benzine 3 liraya yakın indirim geldi ama yansımadı

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik sonrası beklenen benzin indirimi nihayet geldi. Ancak milyonlarca araç sahibi için bu "müjde" buruk kaldı. Benzinin litre fiyatında yapılan 2,74 liralık indirimin aslan payı, "eşel mobil" sistemi nedeniyle vergi alacağına mahsup edildi ve tüketiciye yalnızca 69 kuruşluk bir pay bırakıldı.

Döviz kurundaki oynaklık, küresel petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü seyir ve art arda gelen Özel Tüketici Vergisi (ÖTV) zamları, akaryakıt tabelalarını etkilemeye devam ediyor.

8 Mayıs 2026 itibarıyla benzin fiyatlarında gidilen indirim, sistemin karmaşıklığı nedeniyle pompaya sınırlı düzeyde yansıdı.

EŞEL MOBİL ENGELİ: İNDİRİMİN %75’İ DEVLETE GİTTİ

Benzinin litre fiyatında uluslararası piyasalara bağlı olarak 2,74 liralık bir maliyet düşüşü gerçekleşti. Ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın dün Meclis’te vurguladığı "eşel mobil" uygulaması devreye girdi.

Uygulama gereği; devletin daha önce feragat ettiği ÖTV gelirlerini telafi etmek amacıyla indirimin büyük bir kısmı vergiye dönüştürüldü. Sonuç olarak:

Gerçek İndirim: 2,74 TL

Pompaya Yansıyan: 0,69 TL (69 Kuruş)

Devlete Kalan (Vergi): 2,05 TL

8 MAYIS 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Yapılan 69 kuruşluk indirimin ardından üç büyük ilde oluşan yeni tablo şöyle:

ŞehirBenzin (Litre)Motorin (Litre)LPG (Litre)
İstanbul (Avrupa)63.79 TL71.77 TL33.89 TL
Ankara64.76 TL72.89 TL33.87 TL
İzmir65.04 TL73.16 TL33.69 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

