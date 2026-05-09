Kurban Bayramı'nda otel fiyatları belli oldu!

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması turizm sektöründe milyarlık bir hareketlilik beklentisi yaratsa da, artan hayat pahalılığı tatil maliyetlerini vatandaş için ulaşılması güç bir noktaya taşıdı. Seyahat hacminin 180 milyar liraya ulaşması beklenen bu dönemde, maliyet artışları hem tatilciyi hem de sektör temsilcilerini düşündürüyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, yurt içi fiyatların geçen yıla oranla yüzde 25 arttığını belirterek ekonomik tablonun tatil bütçelerine yansımasını şu sözlerle özetledi:

Yurt içinde Kurban Bayramı’nda gecelik kişi başı otel fiyatları 1500 liradan başlıyor. 2 kişi her şey dahil 5 gece konaklama ortalama 30 bin lirayı buluyor. Yurt dışı paket fiyatları ise otobüslü turlarda kişi başı 150 avrodan başlıyor. Uçaklı turlarda ise kişi başı 450 avrodan başlıyor.

10 MİLYON VATANDAŞ BEKLENİYOR

Türkiye gazetesine konuşan ve Kurban Bayramı'nda 10 milyon vatandaşın seyahat etmesini beklediklerini belirten TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Bayram tatilinde özellikle kültür turları tercih ediliyor. Ancak bu dönemde havaların ısınacak olmasından dolayı güney bölgelerindeki kıyı otellerine de talep olduğu görülüyor. Talep ağırlıklı olarak Akdeniz, Ege ve KKTC destinasyonlarında yoğunlaşıyor. Antalya, Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir gibi destinasyonlar bu çerçevede tercih ediliyor. Doğa ve termal tatil tercih eden vatandaşlarımız için Afyon ve Sapanca gibi destinasyonlar alternatif oluşturuyor. Doğa ve kültür turları bakımından Karadeniz, Kapadokya ve GAP bölgesi talebin yüksek olduğu bölgeler” ifadelerini kullandı.

Ekonomi yönetiminin döviz kurları ve maliyetler üzerindeki etkisi tatil bütçelerini her geçen gün daha fazla baskılarken, seyahatseverlerin dünya genelindeki pek çok farklı noktaya yönelik gezileri devam ediyor.

BALKAN TURLARI ÖNE ÇIKIYOR

Bağlıkaya, yurt dışında öne çıkan destinasyonlar arasında Balkan turlarının öne çıktığını söyleyerek, Mısır, Yunan adaları, İtalya, İspanya, Fransa, Portekiz, Benelüks, Yunanistan, Japonya, Bali, Tayland ve Amerika gibi destinasyonların da ilgi gördüğünü ifade etti.

Son dakika | Bayram öncesi harekete geçtiler! Otobüs biletlerine istenen zam oranı belli oldu!

OTOBÜS BİLETLERİNE DE ZAM İSTENİYOR

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte seyahat hazırlıkları başlarken, otobüs sektörü de zam talebiyle gündeme geldi. Artan işletme maliyetleri ve yükselen akaryakıt fiyatlarını gerekçe gösteren Türkiye Otobüsçüler Federasyonu, bilet fiyatlarına yüzde 20 oranında bir artış yapılmasını istedi.

Sektör temsilcileri, ekonomi yönetiminin akaryakıt ve maliyet artışları karşısında sunduğu şartların yetersizliğine dikkat çekerek, mevcut ekonomik koşullarda zarar etmemek adına fiyat güncellemesinin zorunlu olduğunu ifade ediyor.

Ankara Otobüsçüler Dernek Başkanvekili Metin Önal, maliyetlerin karşılanamaz bir noktaya çıktığını vurgulayarak "Bazı firmalar ikramda bile zorlanıyor. Bir depo yaklaşık 25 bin TL civarında doluyor. Bu fiyat zammını yapmak zorunda kalıyoruz." açıklamasında bulundu. Federasyon yetkilileri, vatandaşların mağdur olmaması ile firmaların ayakta kalabilmesi arasındaki dengenin bu zamla korunabileceğini savunuyor.