Anneler Günün'de bir çiçek bile lüks! Serada 10 lira, tezgahta 30 kat!

Yarın kutlanacak olan Anneler Günü öncesinde çiçek piyasasında tam anlamıyla bir fiyat çılgınlığı yaşanıyor. Üreticiden sembolik rakamlarla çıkan çiçekler, İstanbul’daki dükkanlara ulaşana kadar adeta servet değerine ulaşıyor. Serada 10 lira olan çiçek 300 liraya satılıyor.

Anneler Günü'ne sayılı saatler kala, sevdiklerini sevindirmek isteyen halk için çiçek fiyatları büyük bir tartışma konusu haline geldi. Özellikle sevginin simgesi kabul edilen kırmızı gül fiyatları, üretim yeri ile satış noktası arasındaki uçurumu bir kez daha gözler önüne serdi. Antalya’daki seralarda tanesi 10 ile 20 lira arasında değişen fiyatlarla toptancıya verilen kırmızı gül, büyükşehirlerdeki tezgahlarda cep yakıyor.

GÜLÜN TANESİ 300 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

İstanbul'daki çiçekçi dükkanlarında kırmızı gülün tek bir adetinin satış fiyatı 150 liradan başlayıp kalitesine göre 300 liraya kadar ulaşıyor. Fiyatların bu seviyeye tırmanması, alım gücü her geçen gün düşen tüketicinin tepkisini çekerken, esnaf bu durumu katlanan işletme giderlerine bağlıyor.

SERADAN TEZGAHA MALİYET ZİNCİRİ

İstanbul’da uzun yıllardır çiçekçilik yapan Salih Topal isimli esnaf, fiyat artışlarının nedenlerini şu şekilde açıkladı:

"Antalya'dan 20 liraya çıkan gül bana gelene kadar 70 lirayı buluyor. Bunun firesi var. Sattım var, satamadım var. Ben bunların üzerine koymak zorundayım."

Esnaf Topal, dükkanların aydınlatma ve soğutma giderlerini oluşturan elektrik faturaları ile fahiş oranda artan kira maliyetlerine de dikkat çekerek, bu yükün zorunlu olarak etiketlere yansıdığını ifade etti.

EN PAHALI TALEP ORKİDEYE

Anneler Günü için en yoğun ilgi gösterilen çiçek türlerinin başında gelen orkidelerde ise fiyatlar çok daha ağır bir tablo sergiliyor. Bir adet orkidenin başlangıç fiyatı bin 500 lira olarak belirlenirken, mevsim buketleri de en çok tercih edilen ancak fiyatı yüksek olan seçenekler arasında yerini koruyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

