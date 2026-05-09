Borsanın şampiyonu da kaybettireni de belli oldu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail ile İran arasındaki savaş fiyatlamaları finans piyasalarını sarsmaya devam ediyor. Ateşkes müzakerelerine dair resmi açıklamalar yakından takip edilirken, ekonomik veriler de piyasaların yönünü tayin ediyor.

Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören BIST 100 Endeksi’ndeki (Borsa İstanbul 100 Endeksi) görünüme, yurt içindeki veri akışı ve siyasi gelişmeler damga vuruyor.

Yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 34 oranında yukarıda seyreden BIST 100 endeksi, 4-8 Mayıs haftasını rekorlarla geride bırakarak yüzde 4,29 oranında bir prim sağladı. Haftaya 14 bin 506 puan seviyesinden başlangıç yapan endeks, kapanışını 15 bin 62 puandan gerçekleştirdi. Hafta genelinde en düşük 14 bin 321 puanı gören borsa, en yüksek seviye olarak ise tarihi zirvesi olan 15 bin 167 puanı test etti.

Sektörel bazda bakıldığında ise kazançlar şu şekilde dağıldı:

Bankacılık Endeksi: Yüzde 3,65 artış gösterdi.

Holding Endeksi: Yüzde 5,81 değer kazandı.

Sanayi Endeksi: Yüzde 5,78 oranında yukarı yönlü hareket etti.

HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELERİ

BIST 100 bünyesindeki şirketler içerisinde, haftanın en çok yükselen hisse senedi yüzde 31,57’lik artışla Kiler Holding (KLRHO) oldu. Kiler Holding’i yüzde 29,45 ile Hektaş (HEKTS) ve yüzde 24,12 ile Mia Teknoloji (MIATK) takip etti.

EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELER

Yatırımcısına bu hafta en çok kaybettiren kağıtların başında yüzde 21,74’lük düşüşle Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU) yer aldı. Listenin devamında yüzde 8,50 kayıpla Destek Finans Faktoring (DSTKF) ve yüzde 7,13 gerileme ile Gen İlaç (GENIL) bulundu.

PİYASANIN EN DEĞERLİ ŞİRKETLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören ve piyasa büyüklüğü en yüksek olan şirketlerde liderlik koltuğu değişmedi:

Aselsan (ASELS): 1 trilyon 953 milyar 960 milyon TL piyasa değeriyle ilk sıradaki yerini korudu.

Destek Finans Faktoring (DSTKF): 832 milyar TL piyasa değeriyle ikinci sırada yer aldı.

Enka İnşaat (ENKAI): 667 milyar TL piyasa değeriyle üçüncü sırada yerini aldı.

İŞLEM HACMİNDE ÖNE ÇIKANLAR

Endeks içerisinde en yüksek işlem hacmine ulaşan hisseler ise şöyle sıralandı:

Sasa Polyester (SASA): 115 milyar 161 milyon TL işlem hacmiyle zirvede yer aldı.

Türk Hava Yolları (THYAO): 94 milyar 929 milyon TL ile ikinci sıraya yerleşti.

Astor Enerji (ASTOR): 62 milyar 948 milyon TL’lik hacimle bu şirketleri izledi.