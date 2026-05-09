Fed uyardı: Küresel enflasyon riski kapıda

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED), finansal sistemin güncel durumunu mercek altına alan "Finansal İstikrar Raporu"nun Mayıs 2026 sayısını kamuoyuyla paylaştı. Raporda, piyasa aktörleri ve ekonomistlerle yapılan anket sonuçlarına dayanarak, küresel ekonomiyi bekleyen en büyük tehlikeler sıralandı.

Katılımcıların büyük çoğunluğu, jeopolitik gerilimleri ve enerji piyasalarında yaşanabilecek bir "petrol şoku"nu en kritik endişe kaynakları olarak tanımladı.

ENERJİ ŞOKU ENFLASYONU KÖRÜKLÜYOR

Yayımlanan raporda, İran ile yaşanan çatışmaların enerji arzında uzun vadeli kesintilere yol açabileceği uyarısı yapıldı. Bu durumun, dünya genelinde enflasyonun beklentilerin üzerinde ve kalıcı olmasına neden olacağı belirtildi. Anket katılımcıları, enerji fiyatlarındaki artıştan kaynaklanan enflasyonist baskının, ekonomik büyüme zayıflasa dahi merkez bankalarını para politikasını sıkılaştırmaya (faiz artışı veya yüksek faizi koruma) mecbur bırakabileceğini ifade etti. Bu zorunluluğun, diğer ekonomik alanlardaki kırılganlıkları tetikleyerek riskten kaçınma eğilimini artırabileceği vurgulandı.

ÇATIŞMALARIN ABD EKONOMİSİNE ETKİSİ

Ortadoğu’daki savaş halinin uzamasının, ABD’nin finansal dengelerini birden fazla kanal üzerinden sarsabileceği kaydedildi. Raporda şu teknik değerlendirmelere yer verildi:

Tedarik Zinciri: Uzun süreli çatışmaların emtia (ticari mal) kıtlıkları ve tedarik zincirindeki aksamalarla birleşmesi, küresel enflasyonu yukarı itecek.

Ekonomik Yavaşlama: Bu tablonun hem ABD içinde hem de diğer ülkelerde ekonomik faaliyetlerin yavaşlamasına yol açması bekleniyor.

YAPAY ZEKA VE ÖZEL KREDİLERDEKİ RİSKLER

Fed raporunda sadece savaş değil, teknolojik dönüşümün getirdiği riskler de masaya yatırıldı. Yapay zeka teknolojisinin yaygınlaşmasının iş gücü piyasasında zayıflamaya neden olabileceği (istihdam kaybı) ve sermaye harcamalarının borçla finanse edilmesinin sistemde kaldıraç etkisi (riskli büyüme) yaratabileceği belirtildi.

Ayrıca özel kredi piyasasına ilişkin şu uyarılar yapıldı: