Kosova'da bir ilk! Merkez bankası rezervlerine altın ekledi

Dünya genelinde merkez bankalarının altın stoklama yarışı tüm hızıyla sürerken, bu kez hamle Central Bank of the Republic of Kosovo (Kosova Cumhuriyeti Merkez Bankası) cephesinden geldi. Banka, kuruluşundan bu yana ilk kez altını resmi rezervlerine eklediğini kamuoyuna bildirdi. Kurum tarafından yapılan bilgilendirmede, bu gelişmenin rezerv yönetimini modernize etme stratejisinin hayati bir ayağı olduğu ifade edildi.

REZERVLERDE MODERNİZASYON VE DAYANIKLILIK HEDEFİ

Kosova Merkez Bankası yetkilileri, altının portföye (yatırım havuzuna) dahil edilmesinin; çeşitlendirme, dış şoklara karşı dayanıklılık ve uzun vadeli ekonomik sürdürülebilirlik açısından vazgeçilmez olduğunu savundu. Yapılan açıklamada bu kararın, uluslararası merkez bankacılığı kriterleriyle tam bir uyum içerisinde olduğu dile getirildi.

Altın yönünü belirledi: Merkez bankaları ve devler hazırlanıyor

Banka, satın alınan altın miktarının tam rakamını paylaşmasa da, bu hamlenin uzun vadeli stratejik planlamanın yalnızca başlangıcı olduğunu kaydetti. Ekonomi yönetimi, altının tarihsel süreçte her zaman güvenli bir sığınak ve değer muhafaza aracı olarak kabul gördüğünü bir kez daha anımsattı.

KÜRESEL MERKEZ BANKALARI ALTINA DOYMUYOR

Dünya Altın Konseyi (WGC) tarafından paylaşılan veriler, merkez bankalarının "altın iştahının" küresel bir fenomene dönüştüğünü gösteriyor. Verilere göre:

Merkez bankaları sadece 2025 yılında toplamda 863 tonluk bir altın artışına imza attı.

Son üç senelik periyotta, küresel ölçekteki merkez bankalarının her yıl ortalama 1000 tonun üzerinde altın biriktirdiği saptandı.

2026 yılının ilk çeyreğinde (ilk üç ayında) dünya genelindeki merkez bankaları toplam 244 ton altın alımı gerçekleştirdi.

Dünya Altın Konseyi, alım hızında önceki yıllara kıyasla bir miktar yavaşlama görülse de, 2026 yılı sonunda toplam alımların 700 ile 900 ton arasında gerçekleşeceğini öngörüyor.

DOLARA GÜVENSİZLİK ALTINI SAĞLAMLAŞTIRDI

Ekonomi analistleri, merkez bankalarının altına hücum etmesinin altında yatan temel nedenin, küresel ekonomideki parçalanma ve ABD dolarının "dünyanın rezerv parası" olma statüsüne duyulan güvensizlik olduğunu belirtiyor. Özellikle Rusya’nın rezervlerinin dondurulması gibi siyasi hamlelerin ardından, pek çok ülkenin birikimlerini dolar yerine daha bağımsız varlıklarda tutmak istediği vurgulanıyor.

Altına akın ettiler! Fiyatlar arttı

Piyasa uzmanı Ole Hansen, altının herhangi bir devletin veya hükümetin tekelinde olmamasının stratejik bir güvenlik sağladığına dikkat çekti. Hansen, merkez bankalarının artık sadece kâr elde etmek için değil, finansal sistemdeki kırılganlıklardan ve olası ambargolardan korunmak amacıyla altın stokladığını ifade etti.