Akıllı telefonlara yeni taksit limiti belli oldu: Bakanlık harekete geçti

Ticaret Bakanlığı, akıllı telefon satışlarındaki taksit sınırlarını piyasa gerçeklerine uygun hale getirmek amacıyla kapsamlı bir düzenleme hazırlığına girdi. Küresel tedarik zincirindeki aksamalar ve ham madde maliyetlerindeki artış nedeniyle yükselen telefon fiyatları, mevcut taksit baremlerinin esnetilmesini zorunlu kıldı.

Sektör temsilcilerinin talepleri doğrultusunda şekillenen yeni düzenlemenin, daralan perakende pazarına hareketlilik getirmesi bekleniyor.

AKILLI TELEFONLARA YENİ TAKSİT LİMİTİ BELLİ OLDU

Türkiye Gazetesi'nden Ömer Temür'ün haberine göre, yeni düzenlemeyle mevcut durumda 20 bin TL olan 12 taksit sınırı, 30 bin TL veya 35 bin TL bandına yükseltilecek. Mevcut sistemde fiyatı 20 bin TL’nin altında kalan cihazlara 12 taksit yapılabilirken, bu tutarı aşan modellerde taksit sayısı 3 ile sınırlandırılıyordu.

Maliyet artışlarının özellikle "erişilebilir" olarak nitelendirilen giriş ve orta segment modellerin fiyatlarını yukarı çekmesi, üreticileri ve GSM operatörlerini zor durumda bırakmıştı.

Baremin yükseltilmesiyle birlikte, daha geniş bir model yelpazesinin 12 taksit imkanından yararlanması ve tüketicinin alım gücünün desteklenmesi hedefleniyor.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Ekonomi yönetiminin üzerinde titizlikle çalıştığı bu değişikliğin Mayıs ayı sonunda veya Haziran ayı içerisinde yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Bellek fiyatlarındaki yükseliş ve 5G teknolojisine geçişle birlikte artan talebin, taksit sınırındaki bu esnemeyle birlikte satışlara olumlu yansıması bekleniyor.

Uzmanlar, taksit limitindeki güncellemenin yılın ikinci yarısında akıllı telefon satışlarında yüzde 15 ile 20 arasında bir artış sağlayacağını tahmin ediyor.

Düzenlemenin hem dijital dönüşüm sürecini hızlandırması hem de teknoloji perakendeciliği sektörüne kritik bir destek sunması planlanıyor. Taksit sınırı bareminin üstünde kalan yüksek fiyatlı cihazlar için ise 3 taksit uygulaması sürdürülecek.