Akıllı telefonlara yeni taksit limiti belli oldu: Bakanlık harekete geçti

Akıllı telefonlara yeni taksit limiti belli oldu: Bakanlık harekete geçti
Yayınlanma:
Akıllı telefonlara uygulanan 20 bin liraya kadar 12 taksit sınırında güncellemeye gidiliyor. Ticaret Bakanlığı'nın artan maliyetleri göz önüne alarak harekete geçtiği öğrenilirken yeni taksit limiti de belli oldu. Plan uygulamaya alınırsa 20 bin liralık 12 taksit sınırı 30-35 bin lira bandına çıkarılacak, üzerindeki fiyatlara yine 3 taksit uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı, akıllı telefon satışlarındaki taksit sınırlarını piyasa gerçeklerine uygun hale getirmek amacıyla kapsamlı bir düzenleme hazırlığına girdi. Küresel tedarik zincirindeki aksamalar ve ham madde maliyetlerindeki artış nedeniyle yükselen telefon fiyatları, mevcut taksit baremlerinin esnetilmesini zorunlu kıldı.

Sektör temsilcilerinin talepleri doğrultusunda şekillenen yeni düzenlemenin, daralan perakende pazarına hareketlilik getirmesi bekleniyor.

AKILLI TELEFONLARA YENİ TAKSİT LİMİTİ BELLİ OLDU

Türkiye Gazetesi'nden Ömer Temür'ün haberine göre, yeni düzenlemeyle mevcut durumda 20 bin TL olan 12 taksit sınırı, 30 bin TL veya 35 bin TL bandına yükseltilecek. Mevcut sistemde fiyatı 20 bin TL’nin altında kalan cihazlara 12 taksit yapılabilirken, bu tutarı aşan modellerde taksit sayısı 3 ile sınırlandırılıyordu.

akilli-telefonlara-yeni-taksit-limiti-belli-oldu-3.jpg

Maliyet artışlarının özellikle "erişilebilir" olarak nitelendirilen giriş ve orta segment modellerin fiyatlarını yukarı çekmesi, üreticileri ve GSM operatörlerini zor durumda bırakmıştı.

Vergi ve SGK borçlarına yeni düzenleme: Vatandaşa nefes değil, yeni faiz yükü getiriliyorVergi ve SGK borçlarına yeni düzenleme: Vatandaşa nefes değil, yeni faiz yükü getiriliyor

Baremin yükseltilmesiyle birlikte, daha geniş bir model yelpazesinin 12 taksit imkanından yararlanması ve tüketicinin alım gücünün desteklenmesi hedefleniyor.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Ekonomi yönetiminin üzerinde titizlikle çalıştığı bu değişikliğin Mayıs ayı sonunda veya Haziran ayı içerisinde yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

akilli-telefonlara-yeni-taksit-limiti-belli-oldu-2.jpg

Bellek fiyatlarındaki yükseliş ve 5G teknolojisine geçişle birlikte artan talebin, taksit sınırındaki bu esnemeyle birlikte satışlara olumlu yansıması bekleniyor.

KKM düştü, kart borçları 3 trilyonu geçti!KKM düştü, kart borçları 3 trilyonu geçti!

Uzmanlar, taksit limitindeki güncellemenin yılın ikinci yarısında akıllı telefon satışlarında yüzde 15 ile 20 arasında bir artış sağlayacağını tahmin ediyor.

akilli-telefonlara-yeni-taksit-limiti-belli-oldu-4.jpg

Düzenlemenin hem dijital dönüşüm sürecini hızlandırması hem de teknoloji perakendeciliği sektörüne kritik bir destek sunması planlanıyor. Taksit sınırı bareminin üstünde kalan yüksek fiyatlı cihazlar için ise 3 taksit uygulaması sürdürülecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor: Barajlar yüzde 100 dolu
Ceviz diyarında yüzler gülüyor
Barajlar yüzde 100 dolu
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Sihir değil mühendislik!
Hangi rengi seçsem derdine son! Porscheler bir düğmeyle renk değiştirecek
Ekonomi
Altın yönünü belirledi: Merkez bankaları ve devler hazırlanıyor
Altın yönünü belirledi: Merkez bankaları ve devler hazırlanıyor
Erdoğan'dan ekonomi yönetimine gece yarısı neşteri! Mehmet Şimşek'in istemediği isimler gitti
Erdoğan'dan ekonomi yönetimine gece yarısı neşteri! Mehmet Şimşek'in istemediği isimler gitti