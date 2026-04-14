İsrail askerlerinin vahşeti yazılsa bu kadar anlatılamazdı! Yapay zeka değil gerçek... Her şey tek karede

İsrail'in işgal ettiği Filistin'deki zulmü ve vahşeti tek bir karede yer aldı. İsrail, işgalci askerinin Filistinli kadına yaptığı zulmü reddedip yapay zeka dese de fotoğraf gerçek çıktı. İtalya'nın önde gelen bir dergisinin kapağında yayımlanan kare dünya basının gündemine oturdu.

İtalyanın önde gelen haftalık dergilerinden L’Espresso’nun kapağında kullandığı bir fotoğraf, dünya kamuoyunun gündemine oturdu. Fotoğrafta işgalci İsrail askerlerinin Filistinlilere zulmü görüldü. Sahte dense de gerçek çıktı.

Batı Şeria’da İsrailli işgalciler, onları koruyan İsrail askerleri ve Filistinliler arasında yaşanan bir anı gösteren kare, kısa sürede diplomatik gerilime dönüştü.

Dergi, son sayısında “L’abuso” yani “İstismar” başlığıyla yayımladığı kapakta, Batı Şeria’daki şiddet ve baskı ortamını gündeme taşıdı.

Kapakta yer alan fotoğrafta, kipa (Yahudi geleneksel şapkası) ve peyotlu (Yahudi erkeklerin başlarının yanlarından uzattığı saç ve sakallar) bir erkek, desenli başörtüsü takan bir kadına cep telefonunu doğrulturken görülüyor. Sayıda ayrıca “Siyonist sağın Büyük İsrail’i nasıl şekillendirdiğine” ilişkin bir dosya da yer aldı.

İSRAİL'İN ELÇİSİNİN MANİPÜLASYON DEDİĞİ GERÇEK ÇIKTI

Kapak yayımlandıktan sonra İsrail’den sert tepki geldi. İsrail’in İtalya Büyükelçisi Jonathan Peled, X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“L’Espresso’nun son kapağının manipülatif kullanımını güçlü şekilde kınıyoruz. Görsel, İsrail’in yaşamak zorunda olduğu karmaşık gerçeği çarpıtıyor, klişeleri ve nefreti teşvik ediyor. Sorumlu gazetecilik dengeli ve doğru olmalıdır.”

Tepkilere rağmen L’Espresso kapağı geri çekmedi. Dergiden de bu konuda yeni bir açıklama gelmedi.

"YAPAY ZEKA DEĞİL" DEYİP ANIN VİDEOSUNU YAYIMLADILAR

Tartışmanın büyümesiyle birlikte, fotoğrafın yapay zekâ ile üretildiği iddiaları sosyal medyada dolaşıma girdi. Bunun üzerine fotoğrafı çeken belgesel fotoğrafçısı Pietro Masturzo, Instagram hesabından o anlara ait videoyu paylaştı ve iddialara doğrudan yanıt verdi.

FOTOĞRAFIN ARKASINDA BATI ŞERİA GERÇEĞİ VAR

Masturzo, açıklamasında şunları söyledi:

“Birçok kişi bu fotoğrafın yapay zekâ tarafından üretilip üretilmediğini soruyor, bazıları ise bu fotoğrafın yapay zekâ ile üretildiğini öne süren paylaşımlar yapıyor. Hayır, söz konusu fotoğraf yapay zekânın ürünü değil.”

Fotoğrafçı, karenin ne zaman ve nerede çekildiğini de ayrıntılı biçimde anlattı. Masturzo şöyle dedi:

“Bu fotoğrafı geçen yıl 12 Ekim’de, zeytin hasadının ilk gününde, El Halil’in batısındaki Filistin köyü İdna’da çektim. Bir kutlama günü olmalıydı. Arazi sahipleri ve hasada yardım etmek için gelen birçok Filistinli ailenin yanı sıra, yerel Filistinli yetkililer, bir grup uluslararası aktivist ve aralarında The New York Times’ın da bulunduğu Filistinli ve uluslararası gazeteciler de oradaydı.”

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

