İran Dışişleri Bakanı Katar Başbakanı ile görüştü!

İran İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşme gerçekleştirdi. Yapılan telefon görüşmesinde Arakçi, bölgede yaşanan gelişmelerin farklı boyutlarını özellikle de ateşkes süreci ve bunun kalıcı hale getirilmesinin önündeki zorlukları aktardı.

DİPLOMATİK GİRİŞİMLER HAKKINDA BİLGİ VERDİ!

Arakçi, aynı zamanda İran’ın savaşın bitirilmesi ve bölgedeki gerilimin azaltılması için yürüttüğü son diplomatik girişimler hakkında Katarlı mevkiidaşına bilgi verdi. Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ise İran’ın diplomatik yaklaşımını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek savaşın sona erdirilmesi amacıyla yürütülen ara buluculuk ve diyalog çabalarında Katar’ın aktif rol üstlenmeye devam etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Taraflar, bölge ülkelerinin krizlerin yönetiminde yapıcı rol üstlenmesinin öneminin altını çizerek, barış girişimlerinin desteklenmesi ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi amacıyla diplomatik istişareler ile koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. (DHA)