İsrail kana doymuyor! Çocukları annelerini gözyaşlarıyla uğurladı

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025 tarihinde varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ne saldırmaya devam ediyor. Gazze’nin güneyinde yer alan Han Yunus'ta İsrail saldırısında hayatını kaybeden 40 yaşındaki Filistinli kadının naaşı, kentteki Nasır Hastanesi'ne getirildi.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI!

Kadının yakınları gözyaşları içinde Attar ile vedalaştı. Çocukları da anneleriyle son kez vedalaşmak için hastane avlusuna gelirken gözyaşlarına boğuldu.

“ATEŞKES YOK SAVAŞ VAR”

Filistinli kadının akrabalarından Ferid Attar, "Ateşkes diye bir şey yok, savaş var. Her gün yaralanmalar oluyor, kurşunlar havada uçuşuyor, bombalar atılıyor, tanklarla müdahale ediliyor. Buralarda her gün katliam yaşanıyor. Gazze Şeridi'nde her gün katliamlar oluyor." ifadelerine yer verdi.

Gazze İçişleri Bakanlığı'ndan uluslararası topluma "acil müdahale" çağrısı

“Şikayetimizi Allah'tan başkasına iletemiyoruz, sadece 'Ya Allah' diyebiliyoruz." diyen Ferid Attar, Ferid Attar, öldürülen Filistinli kadının eşiyle birlikte 7 kişilik bir ailesi olduğunu ve 5 çocuğunun ortada kaldığını ifade etti.