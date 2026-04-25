Gazze İçişleri Bakanlığı'ndan uluslararası topluma "acil müdahale" çağrısı

Gazze İçişleri Bakanlığı'ndan uluslararası topluma "acil müdahale" çağrısı
Yayınlanma:
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği ve 6'sı polis 13 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından Gazze İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Emniyet güçlerinin hedef alınmasını uluslararası hukukun açık bir ihlali olarak nitelendiren Bakanlık, ateşkesin arabulucularına ve uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulundu.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği ve 6'sı polis 13 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından uluslararası topluma ve garantör ülkelere acil müdahale çağrısı yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği son saldırılar kınandı. Emniyet mensuplarının görevlerini ifa ettikleri sırada hedef alındığına dikkat çekilen açıklamada, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes sürecinden bu yana hayatını kaybeden polis sayısının son kayıplarla birlikte 31'e yükseldiği bildirildi.

"ULUSLARARASI HUKUKUN AÇIK İHLALİ"

İçişleri Bakanlığı, polis merkezlerinin ve emniyet personelinin vurulmasından doğrudan İsrail'i sorumlu tutarak, bu eylemlerin uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu vurguladı.

Açıklamanın devamında, mevcut ateşkes anlaşmasının arabulucu ve garantör taraflarına seslenilerek; İsrail'in Gazze'deki polis teşkilatını hedef alan saldırılarının durdurulması adına acil adımlar atılması talep edildi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

