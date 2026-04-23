İsrail ateşkes tanımıyor: Gazze’de soykırıma devam ediyor!

İsrail ordusu, varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Hastane kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, İsrail ordusu, Megazi Mülteci Kampı’nın girişinin yakınlarında sivil bir aracı bombaladı.

3 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ!

Meydana gelen saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

GECE DÜZENLENEN SALDIRILARDA 9 FİLİSTİNLİ CAN VERDİ!

Gazze'ye gece saatlerinden bu yana düzenlenen saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 9 kişi katledildi. İsrail'in Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesine gece saatlerinde düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Ayrıca güneydeki Han Yunus kentine sabah saatlerinde İsrail ordusunun insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı. (AA)