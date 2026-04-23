ABD basınından dikkat çeken iddia! "Hamaney sahnede yok, yönetim Devrim Muhafızları'nda"

ABD basınının İranlı üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney’in sağlık durumu ve yönetim tarzı ülkenin siyasi yapısında önemli bir değişime işaret ediyor olabilir.

İran-ABD müzakerelerinde ikinci tur için tarih verildi!

New York Times'ın haberinde, Hamaney'in mart ayında göreve getirilmesinden bu yana kamuoyu önüne çıkmadığı, yalnızca dış dünyadan gelen bilgileri el yazısı notlar halinde aldığı ve halka hitaplarını yazılı açıklamalar üzerinden yaptığı öne sürüldü. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise daha önce yaptığı açıklamada Hamaney'in bir saldırı sonucu “muhtemelen ağır şekilde yaralandığını” iddia etmişti.

"KARARLARI DEVRİM MUHAFIZLARI ALIYOR"

İranlı siyasetçi Abdolreza Davari ise NYT’ye yaptığı açıklamada Hamaney'in yönetim tarzını “bir yönetim kurulu başkanı”na benzetti. Davari’ye göre Hamaney, kendisine güvendiği Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) komutanlarını “kurul üyeleri” gibi konumlandırarak karar süreçlerini onlara devretti. “Generaller artık kurul üyeleri gibi hareket ediyor” ifadelerini kullanan Davari, özellikle savunma ve dış politika alanlarında bu yapının belirleyici olduğunu söyledi.

Haberde ayrıca, IRGC generallerinin mevcut güç yapısında “en baskın unsur” haline geldiği değerlendirmelere de yer verildi. Chatham House Ortadoğu ve Kuzey Afrika Programı Direktörü Sanam Vakil, Hamaney'in “henüz tam anlamıyla kontrol sahibi olmadığını” belirterek, “Kendisine saygı gösteriliyor ancak çoğu karar ona hazır paketler halinde sunuluyor” dedi.

ERAKÇİ DEVRE DIŞI MI BIRAKILDI?

İran Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf da yaptığı açıklamada, ABD’nin sunduğu barış teklifine verilen yanıtın Hamaney'e iletildiğini ve nihai kararın onun görüşleri doğrultusunda şekilleneceğini söylemişti. Galibaf’ın son dönemde ABD ile yürütülen müzakerelerde daha aktif rol üstlendiği, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin ise süreçten büyük ölçüde geri planda bırakıldığı iddia edildi.

Haberde öne çıkan iddialar, İran’da karar mekanizmasının geleneksel liderlik yapısından uzaklaşarak Devrim Muhafızları komutanlarının merkezde olduğu daha kolektif ve askeri ağırlıklı bir modele kaydığı yönünde değerlendirmelere yol açtı.