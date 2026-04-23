Hizbullah: Ateşkesi ihlal eden İsrail askerlerini vurduk

Hizbullah, Lübnan'da ateşkesi ihlal eden İsrailli askerleri insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldıklarını duyurdu.

Hizbullah, İsrail'in Lübnan'da imzalanan geçicis ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı.

Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 06.00 ve 10.00'da Lübnan'ın güneyindeki Tayri beldesinde ateşkesi ihlal eden İsrailli askerlerin İHA'ya hedef alındığı belirtildi.

Güneydeki Mecdel Zun beldesinde ise 10.30'da İsrail ordusuna ait bir keşif İHA'sının düşürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık olarak gerçekleştirildiği ifade edildi.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti. (AA)

