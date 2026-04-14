Hizbullah liderinden Lübnan hükümetine mesaj: İsrail ile müzakereleri iptal edin

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan hükümetine İsrail ile yürütülen doğrudan müzakerelerin iptal edilmesi çağrısında bulundu. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Kasım, Lübnan’ın egemenliğinin tehdit altında olduğunu savundu.

Kasım konuşmasında, “Lübnan, Büyük İsrail projesinin hedefi konumunda ve biz ülkemizin egemenliğine inanıyoruz. Kimse bize nasıl yönetileceğimizi dayatamaz” ifadelerini kullandı.

"HEDEF BÜYÜK İSRAİL PROJESİ"

Lübnan ordusuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kasım, “Lübnan ordusu, kendisinden istenen şeyi, yani halkla savaşmayı yerine getirmeyecektir” dedi. Hükümetin Hizbullah üzerinde baskı kurmasının dış politik taleplerle bağlantılı olduğunu öne sürdü.

İsrail’in bölgeye yönelik planlarına dikkat çeken Kasım, “İsrail’in hedefleri açık; ‘Büyük İsrail’ projesini gerçekleştirmek için Lübnan’ın gücünü ve direnişi yok etmek. İsrail, Lübnan’a saldırmak için kapsamlı bir plan hazırladı” ifadelerini kullandı.

"TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Diplomatik süreçlere değinen Kasım, “Diplomasi bir arpa boyu yol alamadı ve İsrail, Lübnan’a yönelik saldırılarını ABD’nin desteğiyle sürdürdü. Bu düşmanın hiçbir insani, ahlaki yanı yok” dedi.

Kasım ayrıca, “Teslim olmayacağız. Saldırılara karşı koyacağız ve Lübnanlı yetkililerle iş birliği yapacağız” diyerek direniş mesajı verdi.

"MÜZAKERELERİ REDDEDİYORUZ"

Kasım 2024’te varıldığı belirtilen ateşkes anlaşmasına da değinerek, “Saldırılar durmalı, İsrail geri çekilmeli, tutsaklar serbest bırakılmalı ve yeniden inşa başlamalı. Egemenliğe ulaşmanın ve Lübnan’ı kurtarmanın yolu, ateşkes anlaşmasının şartlarını uygulamaktan geçer” ifadelerini kullandı.

Doğrudan müzakereler konusunda ise net bir tavır sergileyen Kasım, “İsrail ile doğrudan müzakereleri reddediyoruz, bunlar sonuçsuz kalacaktır ve Lübnan’ın iç uzlaşmasını gerektirmektedir. Hükümete tarihi bir tavır alma ve müzakereleri iptal etme çağrısında bulunuyoruz” dedi.

"LÜBNAN'I YOK ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

İsrail’in hedeflerine ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Kasım, “Mevcut savaş, İsrail’in kuzeyinin güvenliğini sağlamak için değil, Lübnan’ı yok etmek için veriliyor” ifadelerini kullandı.

İran ile ilişkiler ve bölgesel dayanışmaya da değinen Kasım, “Düşman İsrail’e karşı başkalarıyla ortak bir duruş sergiliyoruz ve bu onurlu bir duruştur” dedi.

Kasım son olarak hükümete çağrısını yineleyerek, “Lübnan hükümeti, direnişçileri suçlu ilan etme kararından vazgeçmelidir; bu kararda ısrar etmek her şeyi altüst eder” ifadelerini kullandı.