33 yıl aradan sonra ilk! İsrail-Lübnan görüşmeleri bugün başlıyor

ABD’nin arabuluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında ateşkes ve olası müzakere sürecinin ele alınacağı kritik görüşme Washington’da gerçekleştirilecek. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun da katılacağı toplantı, bölgede tırmanan gerilimin ardından diplomasi kapısını aralayabilir.

Ortadoğu’da son dönemde artan gerilim, diplomasi trafiğini hızlandırdı. ABD’nin arabuluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında yapılması planlanan kritik görüşme, bugün başkent Washington’da gerçekleştirilecek. Bu görüşme, iki ülke arasında 1993'ten bu yana yapılacak en üst düzey yüz yüze temas olması açısından tarihi önem taşırken görüşmede taraflar arasında olası ateşkes ve müzakere sürecinin ele alınması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Lübnan’ın Washington Büyükelçisi Nada Hamade Muavvad ile İsrail’in Washington Büyükelçisi Yehiel Leiter bir araya gelecek. Yerel saatle 11.00’de yapılması planlanan toplantıya ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun da katılması öngörülüyor.

ATEŞKESE YÖNELİK ÖNEMLİ BİR ADIM

Söz konusu temas, sadece diplomatik bir görüşme olmanın ötesinde, bölgede süregelen çatışmaların seyrini değiştirebilecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Özellikle İsrail’in son dönemde Lübnan’a yönelik artan saldırıları, uluslararası kamuoyunda endişeleri artırmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı’nın 10 Nisan’da yaptığı açıklamada ise Cumhurbaşkanı Joseph Avn’ın yürüttüğü yoğun diplomatik temaslara dikkat çekilmişti. Açıklamada, ateşkes ilanı ve İsrail ile doğrudan müzakerelere başlanmasını içeren girişimler kapsamında ABD yönetiminin devreye girdiği ve Dışişleri Bakanlığı’nın arabulucu olarak görevlendirildiği belirtilmişti.

Washington’daki görüşmenin, taraflar arasında doğrudan temas kurulması açısından kritik bir eşik olması beklenirken, sürecin kalıcı bir ateşkese dönüşüp dönüşmeyeceği ise yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacak. (AA)

