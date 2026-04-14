Son Dakika | ABD ile İran yeniden görüşecek! "Tarih belli oldu" muamması

ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslarda yeni bir aşamaya geçiliyor. Aralarında Reuters’ın da bulunduğu dört farklı kaynağa göre, iki ülkenin müzakere heyetleri bu hafta sonuna doğru yeniden İslamabad’da bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Son dönemde artan gerilim ve sonuçsuz kalan temasların ardından planlanan bu görüşmelerin, taraflar arasında yeniden diplomatik bir zemin oluşturmayı hedeflediği belirtildi. Görüşmelerin, özellikle kırılgan ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, İran’ın nükleer programı ve bölgesel güvenlik başlıkları üzerinde yoğunlaşması bekleniyor.

"PERŞEMBE GÜNÜ YAPILABİLİR"

Associated Press, 11 Nisan'da gerçekleşen ve sonuç alınamayan ilk görüşmelerin ardından bir sonraki yüz yüze görüşmenin perşembe günü yapılabileceğini öne sürdü. İslamabad'da gerçekleşmesi planlanan müzakerelere katılacak İran ve ABD heyetlerinin kimlerden oluşacağına dair ise henüz bilgi paylaşılmadı.

PAKİSTAN'DAN YALANLAMA

Pakistanlı bir diplomatik kaynak ise, Pakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen bilgilere dayanarak, İran ile ABD arasında planlanan ikinci tur görüşmelere ilişkin herhangi bir tarih belirlenmediğini açıkladı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan ismi açıklanmayan yetkili, son günlerde basında yer alan “yakında yeni bir müzakere turu yapılacağı” yönündeki iddiaları yalanladı. Yetkili, mevcut durumda taraflar arasında netleşmiş bir takvim bulunmadığını vurguladı.

Açıklama, bölgesel ve uluslararası basında artan diplomatik temas iddialarının gündemde olduğu bir dönemde geldi. Yetkili, “ABD ve İran arasındaki ikinci tur müzakereler için tarih belirlenmedi” ifadelerini kullanarak, sürecin henüz planlama aşamasına dahi geçmediğine işaret etti.