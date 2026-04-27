İsrail ateşkese rağmen Gazze'de bir çocuğu öldürdü

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırılarda bir çocuk yaşamını yitirdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde Filistinlilere ateş açtı.

Saldırılar sonucu 15 yaşındaki İyham el-Omeri hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

EKİM 2023’TEN BU YANA BİLANÇO AĞIRLAŞTI

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 817 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 296 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 762 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı duyurulmuştu.

UNICEF: Gazze'de yaklaşık 800 bin çocuk yerinden edilmiş durumda

Gazze İçişleri Bakanlığı'ndan uluslararası topluma "acil müdahale" çağrısıGazze İçişleri Bakanlığı'ndan uluslararası topluma "acil müdahale" çağrısı

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 593'e, yaralı sayısı da 172 bin 399'a yükseldiği açıklanmıştı.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

