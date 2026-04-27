Budist keşişler havalimanında yakalandı! 110 kilo uyuşturucu taşımışlar

Sri Lanka’da havalimanı güvenlik ekiplerinin yaptığı rutin kontroller, beklenmedik bir skandala dönüştü. Tayland’dan dönen bir grup yolcunun bagajlarında tespit edilen gizli bölmeler, yetkilileri alarma geçirdi. Olayda toplam 100 kilogramı aşan uyuşturucu madde ele geçirilirken, grubun dini kıyafetler içinde seyahat etmesi dikkat çekti.

Sri Lanka’daki uluslararası havalimanında gerçekleştirilen gümrük kontrolü, güvenlik birimlerini harekete geçiren büyük bir operasyona dönüştü. Tayland’dan gelen bir uçuşta bulunan ve kendilerini dini yolcular olarak tanıtan 20’den fazla kişilik grubun bagajları detaylı incelemeye alındı.

Yapılan X-ray ve fiziksel aramalarda, valizlerin iç kısmına ustaca gizlenmiş özel bölmeler ortaya çıkarıldı. Bu bölmelerde yaklaşık 110 kilogram ağırlığında, “kush” olarak bilinen yüksek etkili sentetik uyuşturucu tespit edildi. Yetkililer, ele geçirilen maddenin piyasa değerinin milyonlarca dolara ulaştığını açıkladı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Güvenlik kaynaklarına göre her bir yolcunun bagajında ortalama 5 kilograma yakın uyuşturucu bulunduğu belirlendi. Olayın ardından grup gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi ve soruşturmanın derinleştirilmesi için geçici tutuklama kararı verildi.

Yerel basında yer alan bilgilere göre gözaltına alınan kişilerin çoğunun Sri Lanka’daki farklı tapınaklardan gelen genç öğrenciler olduğu öne sürüldü. Olayın finansal boyutunda ise Tayland’da yaşayan bir iş insanının seyahati organize ettiği iddia edildi, ancak bağlantılar henüz resmi olarak doğrulanmadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Soruşturma, uyuşturucunun uluslararası bir ağ üzerinden mi taşındığı yoksa bireysel bir organizasyon mu olduğu sorusu üzerine yoğunlaşırken, güvenlik birimleri olayın tüm bağlantılarını açığa çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

