Trump'a suikast girişiminde silah sesleri salonu inletti, o salatasına devam etti!

ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen geleneksel Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği, beklenmedik bir panik anına sahne oldu. Hilton Otel’de gerçekleşen organizasyon sırasında duyulan silah sesleri üzerine salonda büyük bir hareketlilik yaşandı.

Trump'a saldırı şüphelisi için istenen ceza belli oldu

Görgü tanıklarına göre, seslerin ardından ağır silahlı Gizli Servis ekipleri hızla içeri girerken davetlilerin önemli bir kısmı kendilerini korumak için yere yattı. Ancak o anlarda salondaki bir kişi, diğerlerinden tamamen farklı bir tepki verdi.

"NEW YORKLUYUM" DEDİ, PANİK YAPMADI

Creative Artists Agency yöneticilerinden Michael Glantz, yaşananlara rağmen bulunduğu yerden kalkmadı. Üstelik önündeki yemeğini yemeye devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Glantz’ın sahneye yakın bir noktada sakinliğini koruduğu ve etrafındaki panikten etkilenmediği görüldü.

Olayın ardından yaptığı açıklamada bu tavrını büyütecek bir durum olmadığını belirten Glantz, “New York’ta yaşıyorum. Siren sesleri ve ani hareketlilik bizim için sıradan. Korkmadım” ifadelerini kullandı.

"SMOKİNİMİ KİRLETEMEZDİM"

Yere yatmamasının nedeninin yalnızca sakinliği olmadığını da ekleyen Glantz, fiziksel bir rahatsızlığı olduğunu ve yere yatmasının kendisi için zor olacağını dile getirdi. Ayrıca esprili bir şekilde, yeni smokinini kirletmek istemediğini de sözlerine ekledi.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, “#saladman” etiketiyle gündem oldu. Binlerce kullanıcı Glantz’ın rahat tavrını hem şaşkınlıkla hem de mizahla karşıladı.