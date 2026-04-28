ABD'den İran havayollarına yaptırım açıklaması

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Tahran’dan yeniden başlayan ticari uçuşların ardından, yaptırım altındaki İran hava yollarıyla iş yapan şirketlere yaptırım uygulanacağı uyarısında bulundu. Bessent, “Yabancı hükümetler, kendi yetki alanlarındaki şirketlerin bu uçaklara hizmet vermemesini sağlamalı” dedi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran’a yönelik yaptırımların sıkılaştırılacağını duyurdu. Bessent, yaptığı yazılı açıklamada, yaptırım listesinde yer alan İran hava yollarıyla ticari ilişki kuran şirketlerin Amerikan yaptırımlarıyla karşılaşma riski taşıdığını vurguladı.

BESSENT: YABANCI HÜKÜMETLER TÜM ÖNLEMLERİ ALMALI

Bakan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yaptırım altındaki İran hava yollarıyla iş yapmak, ABD yaptırımlarına maruz kalma riski taşır. Yabancı hükümetler, kendi yetki alanlarındaki şirketlerin bu uçaklara hizmet vermemesini sağlamak için gerekli tüm önlemleri almalıdır.”

KAPSAMA ALINAN HİZMETLER

Uyarı kapsamında, yakıt ikmali, ikram hizmetleri, iniş ücretleri ve bakım gibi hizmetlerin de bulunduğu belirtildi. Tahran’dan yeniden başlayan ticari uçuşların ardından gelen bu uyarı, ABD’nin İran’a yönelik baskısını artıracağının sinyali olarak değerlendiriliyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

