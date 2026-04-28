ABD'den İran havayollarına yaptırım açıklaması

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran’a yönelik yaptırımların sıkılaştırılacağını duyurdu. Bessent, yaptığı yazılı açıklamada, yaptırım listesinde yer alan İran hava yollarıyla ticari ilişki kuran şirketlerin Amerikan yaptırımlarıyla karşılaşma riski taşıdığını vurguladı.

BESSENT: YABANCI HÜKÜMETLER TÜM ÖNLEMLERİ ALMALI

İran'dan beklenmedik karar! Nükleer görüşmeleri durdurup yeni planı açıkladı

Bakan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yaptırım altındaki İran hava yollarıyla iş yapmak, ABD yaptırımlarına maruz kalma riski taşır. Yabancı hükümetler, kendi yetki alanlarındaki şirketlerin bu uçaklara hizmet vermemesini sağlamak için gerekli tüm önlemleri almalıdır.”

ABD ve İran 3 aşamalı planda uzlaşıyor mu? 'O kadar da uzak değiller' iddiası

KAPSAMA ALINAN HİZMETLER

Uyarı kapsamında, yakıt ikmali, ikram hizmetleri, iniş ücretleri ve bakım gibi hizmetlerin de bulunduğu belirtildi. Tahran’dan yeniden başlayan ticari uçuşların ardından gelen bu uyarı, ABD’nin İran’a yönelik baskısını artıracağının sinyali olarak değerlendiriliyor.